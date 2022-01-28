При пожаре в Верхнеколымске погиб человек

В Главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия, поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме в п. Верхнеколымск Верхнеколымского района, по улице Советская, д. 16. Незамедлительно к месту вызова прибыли огнеборцы Республиканской пожарной охраны. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через шесть минут, горело две квартиры.

К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погиб один человек. Ведутся поиски фрагментов тела. По информации, полученной от МВД (со слов супруги) в квартире остался муж.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев эвакуировано 18 человек, в том числе 2 детей.

В результате пожара огнем повреждены второй этаж и кровля дома на площади 457 кв.м.

На тушение пожара было задействовано 15 человек личного состава и 5 единиц техники Верхнеколымского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работает дознаватель МЧС России, причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.