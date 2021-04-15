Преступление в Якутске попало на камеру

В полицию города Якутска поступило несколько сообщений о краже. Администраторы магазинов сообщили, что неизвестный похитил из торгового зала различные электроинструменты, а также комплект одежды.

Сотрудники уголовного розыска отделов полиции №1 и №4 МУ МВД России «Якутское» провели оперативно розыскные мероприятия и установили причастность к противоправным деяниям ранее судимого за кражу 50-летнего местного жителя.

Установлено, что подозреваемый, недавно освободившись из мест лишения свободы, промышлял хищениями имущества из торговых помещений г. Якутска. Из специализированных магазинов по продаже инструментов и охотничьих товаров злоумышленник похитил аккумуляторную дрель, гайковерт, углошлифовальную машину известной фирмы, а также комплект мужской одежды.

Похищенное имущество мужчина сбыл на рынках города, вырученные средства потратил на свои нужды.

В настоящее время имущество изъято и возвращено владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.