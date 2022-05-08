Председатель Якутской городской Думы чествовал ветеранов

В преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в традиционном мероприятии — чествовании ветеранов.

«Провели традиционную встречу с ветеранами, с людьми, которые, не щадя себя сражались за Родину и ковали Победу в тылу. Очень отрадно, что на лицах ветеранов улыбки и радость от встречи друг с другом, от живого общения и прекрасного праздничного настроения» — отметил Альберт Семенов.

С глубоким почтением и большим удовольствием поздравили ветеранов с наступающим праздником Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина и Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев.

«Мы склоняем головы перед вами, теми кто воевал на полях сражений в самой кровопролитной из войн в истории человечества, кто не покладая рук трудился в тылу и ковал оружие Победы!» — сказали в своем выступлении присутствующие руководители.

Кроме этого, они отметили, что у благодарных потомков стало доброй традицией 9 Мая пройти единой колонной к Вечному огню, неся портреты родных и близких в строю «Бессмертного полка».

«Также считаю стала прекрасной традицией республиканская молодежная патриотическая акция «Свеча памяти», когда загораются сотни огней в память о потерянных жизнях. Акция будет проходить на площади Победы. Мы не имеем права забывать о нашей истории, о подвигах старшего поколения, о подвиге населения всей страны!» — в завершении своего выступления отметил Председатель городской Думы Альберт Семенов.