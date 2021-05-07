Предложения Якутии вошли в план мероприятий Арктического совета

В 2021–2023 годах в соответствии с принципом ротации к Российской Федерации переходит пост председателя в Арктическом совете. Премьер правительства РФ Михаил МИШУСТИН утвердил План основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

В план основных мероприятий председательства включено 116 мероприятий. Проведение первого официального мероприятия – 12-ой Министерской сессии Арктического совета, переход председательства к России – уже запланировано 19-20 мая 2021 года.

В официальную часть плана вошли проведение Арктического экономического совета, международных конференций, форумов, в том числе Международного арктического форума «Арктика территория диалога», саммитов стран-членов Арктического совета.

Также в План основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах включены мероприятия по следующим направлениям: «Экономическое сотрудничество», «Изменение климата и экологии Арктики», «Развитие человеческого капитала в Арктике», «Коренные малочисленные народы Арктики», «Развитие инфраструктуры и устойчивого судоходства в Арктике», «Международное научное сотрудничество в Арктике», «Арктическая молодёжь», «Предотвращение чрезвычайных ситуаций в Арктике», «Арктический туризм», «Культурная программа».

В план включён ряд мероприятий, инициированных Республикой Саха (Якутия). Соответствующие предложения были направлены главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ для включения в План основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете.

Так, в официальную часть Плана включено проведение в июне 2022 года в Якутске заседания SDWG – рабочей группы по устойчивому развитию, ведущей деятельность для защиты и улучшения окружающей среды, экономики, социальных условий и здоровья коренных общин и жителей Арктики.

В сентябре 2023 года планируется проведение в Якутске Всемирного саммита по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.

В блоке «Развитие человеческого капитала в Арктике» в План вошло проведение в Якутии IV Научно-практической конференции «Северный Форум по устойчивому развитию» в третьем квартале текущего года. В этом блоке в 2022 году также включена Конференция по обеспечению комфортной городской среды в Арктике.

В сентябре 2021-2023 годов в Якутске, Нарьян-Маре и Норильске планируется провести круглый стол «Реализация международного проекта «Дети Арктики».

В план культурной программы вошло проведение Гастрономического фестиваля северной кухни.

Также в сентябре текущего года в республике пройдёт Межведомственное комплексное опытно-исследовательское учение по выполнению мероприятий по защите территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, от чрезвычайных ситуаций, а в апреле 2022 года – Международный чемпионат по традиционному оленеводству.

Кроме того, по инициативе Минвостокразвития России летом 2022 года в Якутске состоится Конференция по обеспечению комфортной городской среды в Арктике.

Подробно с Планом основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах можно ознакомиться здесь.