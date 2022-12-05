Пожилой мужчина убил пасынка выстрелом в упор

В г. Мирном пожилой мужчина осужден к лишению свободы за убийство пасынка.

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. Жилинда Оленекского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что весной между подсудимым и его пасынком в ходе распития спиртных напитков возник конфликт из-за оскорблений матери последнего. В ходе возникшей ссоры мужчина, взяв гладкоствольное ружье и снарядив его патроном, произвел с близкого расстояния прицельный выстрел в область живота потерпевшего.

В результате полученного ранения потерпевший скончался в учреждении здравоохранения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.