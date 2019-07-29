Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля

Пожар, действующий в 7 км. от поселка Пеледуй Ленского района, был локализован ещё в 9:00 часов утра 26 июля. Таким образом пожар не несёт угрозы населённому пункту. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Якутия 24» заявил руководитель Департамента лесного хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Михайлов, комментируя обращение жительницы посёлка Витим о сложной обстановке с лесными пожарами.

По данным руководителя Департамента, на территории Ленского района действует 23 лесных пожара на площади 30 285 га, из которых по двум лесным пожарам ведутся работы по тушению. По остальным пожарам работы прекращены решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) в связи с отсутствием угрозы населённым пунктам и объектам экономики.

«Из этих двух участков, на которых ведутся работы по тушению, лесной пожар № 23 действует на территории Витимского участкового лесничества. Он расположен в 7 км от населённого пункта Пеледуй и горит на общей площади 75 гектаров. Всего в тушении этого лесного пожара работают 17 человек – 4 работника ГАУ «Якутлесересурс», 13 человек из числа местного населения. Этот пожар был локализован в 9 часов 00 минут 26 июля текущего года», – добавил он.

Также Андрей Михайлов сообщил, что на территории Хамринского участкового лесничества на общей площади 70 га действует лесной пожар № 20. В тушении данного пожара работают 26 человек ГБУ «Авиалесоохрана» (пожарные и десантные парашютисты), задействован один арендатор. Данный пожар также локализован.

Напомним, ежедневно в 18:15 часов вечера в прямом эфире на телеканале «Якутия 24» можно будет ознакомиться с актуальной сводкой по лесным пожарам на территории Якутии.