АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.52
 70.64
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
29.07.2019, 21:41
Общество
Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ
29.07.2019, 21:07
Якутия
Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля
29.07.2019, 21:03
Происшествия
В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ
29.07.2019, 19:50
Красота & Здоровье
В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант
29.07.2019, 19:49
Якутия
Представители ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Сбербанка обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
29.07.2019, 19:47
Якутия
Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд
29.07.2019, 19:40
Общество
Денис Тон уволился и покинул Якутск
29.07.2019, 19:20
Общество
Галина Данчикова отметила значимость железнодорожных перевозок в Якутию
29.07.2019, 18:44
Якутия
Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо
29.07.2019, 18:11
Официально
График плановых работ энергетиков на 30 июля
29.07.2019, 17:43
Финансы
Яркий WEEKEND в Якутске с Алмазэргиэнбанком
29.07.2019, 17:41
Официально
Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями
29.07.2019, 17:36
Происшествия
Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело
29.07.2019, 16:50
Якутия
Лето с пользой: завершилась уникальная «Академия творческих каникул»
29.07.2019, 16:10
Политика
Василий Жирков зарегистрирован кандидатом
29.07.2019, 16:04
Происшествия
Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске
29.07.2019, 15:40
Красота & Здоровье
На «Марафон долголетия» приглашает Алевтина Эверстова
29.07.2019, 15:39
Политика
Кандидатом зарегистрирована Мотрена Дьяконова
29.07.2019, 15:25
Официально
ЯТЭК» поможет найти свое призвание
29.07.2019, 14:59
Якутия
Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 
29.07.2019, 14:57
Происшествия
В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров
29.07.2019, 14:41
Происшествия
Сахатранснефтегаз: по факту инцидента с бытовым газом в строящемся  доме
29.07.2019, 14:00
Общество
Колония оказалась под «прицелом» прокурора Якутии
29.07.2019, 13:42
Спорт
Эксклюзив
7 Спартакиада — волейбол: Промышленные районы выступили очень плохо, Якутск — безобразно
29.07.2019, 13:00
Политика
Нацпроект «Безопасные автодороги» под контролем
29.07.2019, 12:44
Происшествия
Фотофакт
Селфи на память: пьяная малолетка за рулем устроила ужасное ДТП
29.07.2019, 12:30
Финансы
При поддержке РСХБ открылся новый животноводческий комплекс
29.07.2019, 12:18
Происшествия
Собутыльник похитил у жителя Нерюнгри деньги с банковской карты
29.07.2019, 12:17
Якутск
Резонанс
Фирма, учрежденная сыновьями первого заммэра Якутска, получит из бюджета города 6 млн рублей
29.07.2019, 12:09
Происшествия
Массовое отравление шаурмой в Якутии
29.07.2019, 12:06
Экономика
Якутскэнерго начало выдачу актов готовности систем отопления к осенне-зимнему периоду
29.07.2019, 11:55
Происшествия
В Якутске ночью произошли крупные пожары
29.07.2019, 11:43
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 29 июля (дополнительно)
29.07.2019, 11:30
Происшествия
Фотофакт
Спасатели нашли ягодницу
29.07.2019, 11:19
Светская хроника
Instagram
Звезды Якутии на сенокосе!
29.07.2019, 11:07
Происшествия
Видео
Жительница Якутска обратилась в полицию
29.07.2019, 10:55
Экономика
Отдохните в гостевых домиках Орто Дойду и наполнитесь энергией природы!
29.07.2019, 10:42
Происшествия
Внимание, новый вид мошенничества!
29.07.2019, 10:29
Экономика
Таттинские энергетики реконструируют воздушные линии электропередачи
29.07.2019, 10:17
Происшествия
В Якутске перед судом предстала мамочка-хулиганка
29.07.2019, 10:05
Экономика
Железная ветка открывает новые возможности для «Саханефтегазсбыта»
29.07.2019, 9:53
Происшествия
На Кубани задержали уроженца Якутии
29.07.2019, 9:34
Судебная хроника
Жительница Якутии осуждена за жестокое убийство
29.07.2019, 9:22
Происшествия
МЧС: Еще одна страшная трагедия произошла на реке Лена
29.07.2019, 9:17
Якутск
​Диктуй свои законы: III-конкурс Правовых инициатив стартовал в Якутске
29.07.2019, 9:15
Якутск
Гордума Якутска предлагает вернуть субсидии детским садам
29.07.2019, 9:00
Происшествия
Лесопожарная обстановка на территории Якутии
29.07.2019, 1:18
Общество
Сегодня день рождения руководителя, юриста и конкурсного управляющего
29.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный Гороскоп, понедельник 29 июля 2019
28.07.2019, 21:05
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
28.07.2019, 20:53
Происшествия
Уникальные фотографии последствий взрыва газа в Якутске
28.07.2019, 18:51
Происшествия
Экстра
По факту взрыва газа “Сахатранснефтегаз”создал комиссию
28.07.2019, 16:21
Якутия
Фотофакт
Ягодники Якутии вышли встретить первый пассажирский поезд
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
28.07.2019, 15:47
Экономика
Сахабулт — скидка 30% на демисезонную обувь
28.07.2019, 14:21
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
28.07.2019, 13:29
Культура & Образование
Эксклюзив
Бурхалей
28.07.2019, 13:22
Сахалыы
Эксклюзив
Ырыа ‒ көҥүл, кэрэ санаа биһигэ
28.07.2019, 13:16
Экология
Эксклюзив
В Якутске прошла акция «Раздельный сбор» мусора
28.07.2019, 12:15
Светская хроника
Видео
Самая популярная девушка Якутии приглашает на день рождения!
28.07.2019, 12:03
Якутия
Глава Якутии провел очередное заседание Координационного совета по предпринимательству
28.07.2019, 9:44
Культура & Образование
Фильм «Надо мною солнце не садится» получил Гран-при
28.07.2019, 9:43
Культура & Образование
Завершились съемки фильма «Тыгын Дархан»
28.07.2019, 0:52
Общество
Сегодня день рождения артиста и журналиста
28.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 28 июля 2019
27.07.2019, 21:11
Погода
Аномальная жара — погода в Якутске на завтра
27.07.2019, 19:45
Экология
Фотофакт
АЛРОСА проиграла суд якутским экологам
27.07.2019, 19:00
Якутия
Видео
Глава Якутии: Железная дорога — дополнительный стимул строить мост
27.07.2019, 17:36
Происшествия
В Оймяконье клиентка обокрала своего парикмахера
Якутия
29 июля 2019, 21:07
312

Пожар около посёлка Пеледуй Ленского района локализован 26 июля

Пожар, действующий в 7 км. от поселка Пеледуй Ленского района, был локализован ещё в 9:00 часов утра 26 июля. Таким образом пожар не несёт угрозы населённому пункту. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Якутия 24» заявил руководитель Департамента лесного хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Михайлов, комментируя обращение жительницы посёлка Витим о сложной обстановке с лесными пожарами.

По данным руководителя Департамента, на территории Ленского района действует 23 лесных пожара на площади 30 285 га, из которых по двум лесным пожарам ведутся работы по тушению. По остальным пожарам работы прекращены решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) в связи с отсутствием угрозы населённым пунктам и объектам экономики.

«Из этих двух участков, на которых ведутся работы по тушению, лесной пожар № 23 действует на территории Витимского участкового лесничества. Он расположен в 7 км от населённого пункта Пеледуй и горит на общей площади 75 гектаров. Всего в тушении этого лесного пожара работают 17 человек – 4 работника ГАУ «Якутлесересурс», 13 человек из числа местного населения. Этот пожар был локализован в 9 часов 00 минут 26 июля текущего года», – добавил он.

Также Андрей Михайлов сообщил, что на территории Хамринского участкового лесничества на общей площади 70 га действует лесной пожар № 20. В тушении данного пожара работают 26 человек ГБУ «Авиалесоохрана» (пожарные и десантные парашютисты), задействован один арендатор. Данный пожар также локализован.

Напомним, ежедневно в 18:15 часов вечера в прямом эфире на телеканале «Якутия 24» можно будет ознакомиться с актуальной сводкой по лесным пожарам на территории Якутии.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
23.07.2019, 14:10
Экология
Видео
В Якутии найдены уродцы на месте падения ступени ракеты
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
23.07.2019, 12:30
Некролог
Ушла из жизни якутская актриса
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
29.07.2019

В Якутии совершил аварийную посадку вертолет ФСБ

Красота & Здоровье
29.07.2019

В Верхоянском районе  высадился благотворительный медицинский десант

Якутия
29.07.2019

Со станции Нижний Бестях отправился первый регулярный пассажирский поезд

Общество
29.07.2019

Денис Тон уволился и покинул Якутск

Официально
29.07.2019

Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями

Происшествия
29.07.2019

Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело

Происшествия
29.07.2019

Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске

Официально
29.07.2019

ЯТЭК» поможет найти свое призвание