22.12.2022
12:33
1218

Общество

Полевая кухня в зоне СВО: Сегодня в меню- свиные сосиски и шашлык

🎞Военкор Николай Борисов знакомит с организацией быта и питания военных на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

На новогоднем столе будут, обязательно, оливье, морепродукты, мясо, все будет — говорит Змей.

Фото: видео-Военкоры Якутии
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх