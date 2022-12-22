22.12.2022
12:33
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Общество
Полевая кухня в зоне СВО: Сегодня в меню- свиные сосиски и шашлык
🎞Военкор Николай Борисов знакомит с организацией быта и питания военных на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.
На новогоднем столе будут, обязательно, оливье, морепродукты, мясо, все будет — говорит Змей.
Фото: видео-Военкоры Якутии
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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