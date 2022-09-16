Погода: В Якутске ночью заморозки!

ЯУГМС предупреждает, что в ближайшие сутки, 17 сентября, в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Жиганском, Оленекском районах местами ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15-18 м/с. В Жиганском районе ожидается мокрый снег, дождь, местами сильный.

В Якутске 17/IX 2022 г.

Температура ночью минус 1-3 градуса, днем плюс 12-14 градусов. Ночью без осадков, в конце дня небольшой дождь, ветер ночью слабый, днем южный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с.

По всей Якутии 17/IX 2022 г.

На северо-западе, западе, севере, днем на северо-востоке мокрый снег, дождь, ночью в Жиганском районе местами сильный. Днем в центральных районах небольшой дождь. Ветер порывистый, на западе, по нижней Лене, на побережье Арктики местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении 0,-5°, на северо-западе и северо-востоке -4-9°, днём в центральных районах +9+14°, на юге, юго-западе +12+17°, на западе и северо-востоке +5+10°, на севере 0,+5°.

На 18-19/IX 2022 г.

На северо-востоке, юге, юго-востоке, 18 сентября ночью по нижней Лене небольшой и умеренный мокрый снег, дождь, в центральных районах небольшой дождь, мокрый снег, 19 сентября на юго-западе небольшой дождь, на Колыме без осадков. Ветер умеренный, на юге порывы до 17-22 м/с, ночью 18 сентября по нижней Лене, на западе, по побережью местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1,+4°, при прояснении -2-7°, на северо-западе -5-10°. Днем +4+9°, на Колыме, юго-западе +8+13°, при осадках и на севере 0,+5°.