Подарок Алине Загитовой изготовил известный якутский кузнец

Айсен Николаев сегодня, 27 марта, провел встречу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, которая прилетела в Якутск для участия в первом молодежном фестивале Muus uSTAR.

Глава региона поблагодарил Алину Загитову за приезд в Якутию и поздравил с замечательной победой российских фигуристок, которые впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира.

Он отметил, что «пока фигурное катание в республике не очень развито, но сотни детей уже занимаются этим видом спорта», и выразил уверенность, что «приезд олимпийской чемпионки послужит толчком для дальнейшего развития в Якутии не только фигурного катания, но и других видов спорта». «Для детей ваш приезд — это большая мотивация», — подчеркнул он и отметил, что изменение климата на планете, потепление делает зимние виды спорта для якутян более доступными.

Алина Загитова поблагодарила uлаву и якутян за теплый прием и хорошую организацию молодежного фестиваля Muus uSTAR и рассказала, что в программе ее однодневного пребывания в Якутске мастер-класс и выступление на вечернем шоу.

В заключение встречи Глава Якутии Айсен Николаев пригласил олимпийскую чемпионку Алину Загитову на Ысыах и вручил якутский национальный инструмент хомус, изготовленный известным кузнецом.