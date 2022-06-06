Почему парень резко перестал писать: 4 основные причины

Вы здесь, потому что хотите узнать, почему он вдруг перестал писать? Прежде чем назвать несколько основных причин, скажите, похожа ли ваша ситуация на эту. Ваши разговоры бесконечны, он хорошо к вам относится и кажется тем парнем, которого вы всегда искали. Вы прекрасно провели время с ним, и, похоже, поладили. Но ваш мужчина перестал писать первым. Вы пытаетесь позвонить или отправить ему сообщение, но он не отвечает.

Ничего страшного, верно? Он, вероятно, занят, проводя время со своей мамой. Может, он работает волонтером в доме престарелых? Или, может быть, он пытается понять, как решить проблему голода в мире?

Вы замечаете, что он не отвечает уже несколько минут. Минуты превращаются в часы. Часы превращаются в дни. Дни превращаются в недели и, что еще хуже, в месяцы. Вы невольно задаетесь вопросом, что делать?

Давайте не будем торопиться с ответом, а сначала рассмотрим несколько вариантов, почему парень резко перестал писать.

Причина 1. Он пытается заставить вас хотеть его больше

Не самый большой сюрприз для большинства женщин, потому что давайте посмотрим правде в глаза, девушки, тоже делают это с парнями! Хотя это кажется мелочью с его стороны, постарайтесь понять, почему он это делает.

Вы можете мне не поверить, но это хорошо. Почему? Причина в том, что, если бы вы ему не нравились, он бы не пытался заставить вас хотеть его сильнее.

Как поступить женщине в этом случае? Нужно не впадать в панику и соглашаться на все, только чтобы вернуть его внимание. Покажите ему, что попытка заставить что-то произойти только усугубит ситуацию. Ничего не говоря, дайте ему увидеть, что он упускает… Покажите, что вы не из тех девушек, которых он может забрать, когда захочет. Теперь давайте рассмотрим вторую причину, почему он перестал с вами разговаривать.

Причина 2. Кто-то еще привлек его внимание

Не перекручивайте только потому, что он разговаривает с другими людьми. Это не всегда означает, что кто-то другой полностью завладел его вниманием. Иногда парни разговаривают с кем-то еще, чтобы не уставать от второй половины. Думаете, это странно?

Еще более странно то, что иногда парни становятся более привлекательными для девушек, когда смотрят или разговаривают с другими женщинами. Неизвестно, почему это явление существует, но оно очень обманчиво и опасно для самих мужчин. В худшем случае его может заинтересовать и увлечь другая женщина.

Если причина, почему он перестал писать, именно в увлечении общением с другой женщиной, не вините себя. Вы здесь не причем. Конечно, это больно. Внезапно жизнь становится таким ужасным местом, которое выглядело совсем другим под опьяняющим чувством любви. Помните об этом: если его чувства легко поколебать из-за новизны, которую может предложить другой человек, тогда вы избежали пули. Пусть она будет у другой. Вы уже знаете, чем это все равно закончится.

Причина 3. Ваш образ жизни противоположен

Если мужчина по переписке, с которым вы познакомились на сайте знакомств с парнями, перестал писать после разговора о жизненных интересах, это может стать настоящей проблемой. Существует клише о том, что противоположности притягиваются. Вот вам новая правда: противоположности отнимают друг у друга жизнь.

Жизненный пример. Одна девушка борется со злоупотреблением психоактивными веществами. Она не злоупотребляла почти три года и встретила парня. Со временем все стало серьезно. Но через несколько месяцев она обнаружила, что он сильно злоупотреблял наркотиками и алкоголем. Ей нравился этот парень, но она знала, что ее трезвость находится под угрозой из-за того, что она с ним.

Эта история может не иметь отношения к тому, через что вы проходите, как себя вести решать только вам, но она показывает, что противоположный образ жизни может повлиять на отношения. Вы никогда не должны идти на компромисс, чтобы жить для кого-либо. Большинство парней не признаются, что думают о будущем, но если он действительно не видит, что вы являетесь его частью, то это основная причина, по которой он перестал с вами разговаривать.

Причина 4. Он просто не настолько увлечен тобой

Если он перестал писать без причины, то есть вероятность, что вы ему не очень нравитесь. Об этом не хочется думать, когда вы потратили так много времени на знакомство с этим парнем. Однако не будьте так строги к себе. Это не значит, что вы ему никогда не нравились; иногда чувства меняются. Может быть, что-то случилось, что оттолкнуло его.

Думайте об этом, как о той работе, которую вы так старались получить, но после некоторого времени работы в компании, вы обнаружили, что это просто не то, на что вы подписались. Вы никогда не узнаете, насколько что-то вкусно или ужасно, пока не попробуете, верно?