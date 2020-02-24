Почему браков стало больше, а разводов — меньше

Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными.

Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

«Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет — отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа браков», — рассказала Медиаофису ВПН- 2020 заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена ЕГОРОВА.

По ее словам, в настоящее время складывается довольно хорошая брачная конъюнктура. Численность 25-29-летних россиян составляет 10,2 миллиона человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 миллиона.

«Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы», — отмечает эксперт.

Уменьшение количества разводов она объясняет двумя причинами.

«В России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов», — полагает Егорова.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества разводов — до 42 497 случаев. На втором месте по наибольшему количеству браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч и 38,7 тысячи), на пятом — Ростовская область (26 тысяч и 25 тысяч).

Интересно, что количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чеченской Республике — до 1 048 случаев.

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения. Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке.

Из результатов Всероссийской переписи населения 2010 года статистиками впервые была получена информация о возрасте женщин, в котором они родили первого ребенка: тогда больше половины россиянок рожали первенца в возрасте 20-24 лет, а 19% — в возрасте 25-29 лет.

Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, о численности детей в семье станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).