Площадь «Майа сайына» обновилась на средства компании АЛРОСА

В селе Майя открыли площадь «Майа сайына», обновленную на средства компании АЛРОСА

Площадь на улице Комсомольская всегда была популярна среди местных жителей, где отмечали большие праздники и приходили погулять. По прошествии многих лет, любимому месту жителей требовалась реконструкция. Именно этот объект выбрали жители с. Майи Мегино-Кангаласского улуса для обновления в прошлом году. Благодаря такой инициативе село получило финансирование из средств национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств АЛРОСА.

Главной целью проекта стало создание качественного и современного пространства, создание места единения с природой, историей и традицией.

«В прошлом году на рейтинговое голосование по отбору общественных пространств было выставлено два объекта – Комсомольская площадь и сквер Механизаторов. Так, набрав 5239 голосов, победила Комсомольская площадь. Теперь обновленную площадь «Майа сайына» не узнать. Реализовать проект удалось за счет средств нацпроекта «Жилье и городская среда», местного бюджета и АЛРОСА, на чьи средства был разработан дизайн-проект и ПСД», — отметили в администрации с. Майя.

Теперь на площади появились событийная зона со сценой и амфитеатром, зона для воркаута, игровые площадки для малышей, детей школьного возраста и подростков, спортивная площадка, где можно поиграть в волейбол. Все это гармонично связано с существующими объектами культурного наследия. Также по всей территории проходят пешеходные маршруты и велодорожки, повторяющие рельеф местности. По пути можно присесть на качелях и любоваться фонариками над головой. Еще проложили небольшой мост. Правда, речка под ним летом высыхает, поэтому в будущем власти намерены углубить дно и облагородить берег.

Один из самых важных объектов на площади – круглогодичный павильон. С коммерческой точки зрения этот объект также привлекателен. К примеру, кафе, которое открылось на площади гармонично вписано в ландшафт. Бизнес не просто зашел на объект прямо в процессе стройки, а заранее продумал и заказал проект интерьера.

Уже следующим летом в этом кафе откроется терраса, пункт проката Территория будет развиваться и благодаря событийной программе.

В основе проекта текст песни Сардааны Осиповой – Майа сайына.

«Этот проект для меня очень значимый, так как является моим первым проектом, – признался автор, архитектор Афанасий-Хатан Сергеев.

Было волнительно и неожиданно выиграть конкурс по благоустройству общественных пространств в селе Майя, который проводился Управлением архитектуры. Мы выехали на объект целой командой и провели встречи с администрацией и жителями. Для многих жителей село и сама площадь ассоциировались с известным по всей республике народным ансамблем «Кыталык». Но мы пошли дальше и предложили основной концепцией текст известной песни «Майа Сайына».

Основой планирования участка стала фраза: «серуун тыал кэлэрэ, ол киэн алаастан». Круговое движение с тротуаром и велодорожкой, если посмотреть сверху, напоминают алаас. Круговая событийная площадь в центре – это озеро, а проходящая сквозь площадь дорога – путь ветра. Движение ветра олицетворяют качели. Сам текст песни очень глубокий и в дальнейшем может стать основой бренда всего села».

Реализация проекта – сложный и многоступенчатый процесс. Результат зависит от того, как выстраивается коммуникация между участниками процесса – архитекторами, проектной компанией, заказчиком и подрядчиком. Не многие архитекторы, даже при наличии интересных идей и мыслей, готовы сопровождать реализацию проекта через авторский надзор. Именно поэтому кураторство проектов силами специалистов Центра компетенций LETO – это очень важная и необходимая, но порой незаметная для многих часть всего процесса.

«Любой проект содержит те или иные ошибки. Это могут быть архитектурные, планировочные и функциональные решения, также ошибки могут быть и в сметном разделе», – отметил куратор проекта, главный архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO Прокопий Рожин.

По Комсомольской площади мы в первый же день работы с подрядчиком приняли ряд изменений по конструктивным решениям, по павильону и его интерьеру. Подрядчик сразу же принял корректировки в работу, понимая, что все это для улучшения качества объекта.

Хочется отметить, что в этом году Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) приняло решение включать в подрядные работы местных подрядчиков. И это дало хороший результат – местные охотнее идут на улучшение качества работы и прилагают максимум усилий в работе», – отметил он.

Значимость курирования проектов подчеркнула главный архитектор Якутии Ирина Алексеева. По ее мнению, опыт и квалификация профессиональных архитекторов LETO помогают выходить на качественную реализацию проектов.

«Курируя разные проекты в городах и селах, главной задачей я, как главный архитектор, вижу, прежде всего, сохранении изначального замысла идеи проекта, который появляется на уровне эскиза. У нас в республике авторами эскизных проектов являются множество молодых и талантливых архитекторов, но не у всех бывают опыт и квалификация рабочего проектирования. И что всегда вызывает вопросы: архитекторы не всегда участвуют сами в процессе строительства. А это, я считаю, самая важная часть. Если ты лично не заинтересован в реализации проекта, то не получишь бесценный опыт, который позволит двигаться дальше.

Прокопий Рожин – один из самых опытных специалистов Центра компетенций, который часто практически вынужден переделывать проекты, находить другие, но подходящие решения и вносить корректировки в процессе стройки. Тем самым центр компетенций берет на себя большую ответственность перед всеми участниками процесса: архитекторами, которые хотели бы видеть свои идеи реализованными, подрядными компаниями, которые испытывают колоссальные трудности из-за слабых проектных решений, а также заказчиками и, конечно же, перед жителями, ожидающими получить ту мечту, которую они видели в процессе подготовки проекта», — отметила Ирина Алексеева.