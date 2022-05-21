Пластинка Чыскыырай, записанная в Англии, продается в интернете

Недавно певица Валентина Романова — Чыскыырай, заслуженная артистка Якутии, обладатель премии «Кинотавр» «За лучшую женскую роль» в фильме «Пугало», наконец осуществила мечту: в Англии изготовили виниловую пластинку с её композициями. Это мечта любого профессионального музыканта, сообщает тгк Якутск Вечерний.

Валентина РОМАНОВА, певица, актриса:

— Запись была в 2007 году в Лондоне, мне помогал наш известный якут, давно обосновавшийся в Англии, Миша Мальцев. Мы записали семь композиций совместно с английскими музыкантами. К сожалению, тираж маленький, всего две тысячи пластинок. Запись аж в 2007 году была в Лондоне с британскими музыкантами. Там семь композиций. Они продаются в основном в музыкальных магазинах Великобритании, США, Японии, Венгрии. Но мне тут недавно подсказали, что в интернете на определенных сайтах можно найти у перекупщиков.