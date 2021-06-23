Плановые отключения энергоресурсов в Якутске 23 июня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 23 июня (указано плановое время выполнения работ).

ЯТЭЦ

— отключение горячей воды:

09.00-12.00 – ул. Каландаришвили, ул. Петровского, ул. Ойунского;

09.00-16.00 — ул. Кржижановского 2-55 с дробями;

— отключение холодной воды:

09.00-13.30 – ул. Б.Марлинского 3/1, Ф.Попова 13/2, 15, 17;

22.00 -07.00 (24.06.2021) — ул. Кржижановского 2-55 с дробями;

09.00-16.00 — ул. Очиченко 3/1,3/4;

23.00-06.00 (24.06.2021) — ул.Челюскина 37/4-41/5, частный сектор ул. Челюскина, ул. Кржижановского 75/1-75/6, 30-36, 82/1, база ЯРК.

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

14.00-16.30 — Покровский тракт 10 км., ул. Новосайсарская, ул. Лонгинова;

09.00-12.00 – ул. Кузьмина 13 — 32, ул. Можайского 17/5 — 17/8, Покровский тр.10 км., Старопокровский тракт;

13.00-17.00 — Покровский тр. 10 км., Птицевод, Хоро, Ситим, Сэргэ, 60 лет Победы;

09.30-16.00 — ул. Чернышевского с 26 по 48, ул. Крупская с 1 по 29, ул. Чепалова с 1 по 4, ул. Ярославского с 36 по 59, ул. Строда с 1 по 14;

13.30-17.00 — Наркологический диспансер («Красная Якутия»); ул. Автодорожная, ул.Транспортная (частично), Автомобилистов, пер. Ямской;

10.00-14.00 — ул. Автодорожная 19;

09.30-16.00 — 17 квартал частично, район Строительного рынка;

09.00-12.00 — ул. 50 лет Сов.Армии 17-22, 2-я Даркылахская 6;

09.00-17.00 — Сергеляхское шоссе 10 км. ул. Благодатная, Сергелях 7,8 км., ДСК Культура, Покровское шоссе СОТ Огонек, Покровский тракт 7 км. квартал Холбос, Юбилейная, Птицевод, Сергеляхское поле, СОТ Ручеек, СОТ Хомус, переулок Дружный, Луговая, ул. 50 лет Советской Армии 63, ул. П.Алексеева 83-86, ул. Котенко 18/1, ул. Егорова 20-22//1, ул. Ленина 34-38, ул. Кулаковского 4/1, ФАПК Пламя, ул. Сибирская 63/1.

АО «Теплоэнергия»

— отключение горячей воды:

10.00-12.00 — ул. Ярославского 32-39/1, ул. Билибина 35-47 с дробями;

— отключение холодной воды:

10.00-16.00 — ул. Дежнева 2, 4, 6, 8, 16 (Гуманитарный лицей), ул. Ярославского 44, 54, пр. Ленина 58,60 (школа №3), 62, 62/1, 58 (детский сад «Солнышко» доп. группа «Солнечный лучик»), ул. Красноярова 1, ул. Дежнева 1-16, проспект Ленина 56-62, ул. Красноярова 1, ул. Ярославского 44-58, ул. Строда 1-4;

10.00-12.00 — мкр. Борисовка-3 д. 1В,1Д, 2В,2Д.

ПАО «Водоканал»

— отключение холодной воды:

22.00-06.00 (24.06.2021) — Тех.участок, п.Жатай.

УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

— отключение газоснабжения:

08.30-11.00 – ул. Чайковского 47, 49, ул. Гимеинская 38/2а, 38/1, 38, 36;

13.30-16.00 — ул.Лонгинова 19, ул. Н-Карьерная 9, 11, 13, ул. Бекетова 47, 47/1, 49, ул.Притузова 53;

13.30-16.00 – ул. 2-й Академический пер.17.