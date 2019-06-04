Планерка ЖКХ: В Якутске продолжаются субботники и озеленение

На еженедельной планерке ЖКХ под председательством руководителя МКУ «Службы эксплуатации городского хозяйства» Виталия Чикачева руководители округов и пригородов отчитались о текущей работе по санитарной очистке территорий и вывозу мусора.

С начала санитарного трехмесячника в Якутске проведено 338 субботников, собрано более 19 тысяч мешков мусора. Большая работа была проведена по уборке несанкционированных свалок. В Автодорожном округе свалки мусора убрали из лесного массива за мкр. Птицефабрика, на улице Чепалова, 9/2 , у гаражей на ул. Воинская. В Октябрьском округе — на улице Ярославского, 30/1, Орджоникидзе, 37/1Г, Белинского, у озера Сайсары, Кирова, 27/2, Чернышевского, 22/1, Октябрьская, 27, Ярославского, 35. В Промышленном округе — на улицах Кржижановского, 75/60, и Кирсанова. В селе Маган убрали свалки на ул. Алымова, 7 и 33. В Мархе — по Жатайскому тракту. В Пригородном мусор вывезли с ул. Центральная, ул. Совхозная, 5 км Покровского тракта, в р-не Шестаковка, протоки «Городская» и в Хатассах с территории с. Владимировка. Собрано 916 куб. м мусора.

С начала апреля с заниженных мест улиц и внутриквартальных территорий силами управ, МУП «Жилкомсервис» и УК было откачано свыше 53 тысяч кубометров воды.

В столице продолжаются сезонные работы по озеленению. На сегодня посажено 5768 саженцев деревьев.

В ходе планерки руководители округов и пригородов вновь отметили неудовлетворительную работу регионального оператора по вывозу ТКО «Якутскэкосети». По информации администрации мкр. Кангалассы мусор, не вывозился с прошлой недели. Такая же ситуация в Строительном округе, в микрорайоне Марха и селе Тулагино.

По итогам планерки управам были даны поручения усилить контроль за вывозом мусора.

Завтра в Якутске пройдёт Международный день очистки водоемов.