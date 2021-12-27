План-2021 по социальной газификации исполнен в полном объеме

В рамках реализации программы социальной газификации к границам 306 домовладений в газифицированных населенных пунктах Якутии бесплатно подведены газопроводы в этом году, при запланированном количестве в 300 домохозяйств, сообщает АО «Сахатранснефтегаз».

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников объявил наступающий 2022 год в предприятии Годом социальной газификации. «Основная часть подключений по программе социальной газификации будет произведена в течение 2022 года. В наступающем году 2481 домовладение имеет техническую возможность подключения к газу. Кроме того, мы точечно начнем работу по устранению дефицита пропускной способности для того, чтобы создать возможность подключения по социальной газификации домов якутян в дефицитных районах. Таким образом, 2022 год пройдет для коллектива СТНГ под эгидой реализации программы», – подчеркнул руководитель предприятия. 22 декабря Правительством Республики Саха (Якутия) утверждена региональная программа социальной газификации населенных пунктов Якутии на 2021 – 2030 годы, где определены задачи, этапы и сроки реализации программы.

С момента старта приема заявок 13 сентября региональный оператор газификации в республике – АО «Сахатранснефтегаз» – получил более 2600 заявок. Для участия в программе необходимо обязательное соблюдение критериев программы: оформленные в собственность земельный участок и домовладение. Если имеется только участок, то гражданин не подпадает под требования к программе социальной газификации, напоминают в «Сахатранснефтегазе». Для того, чтобы заявка была своевременно обработана и принята в работу в установленные сроки, рекомендуется подавать ее на официальном сайте компании SG.AOSTNG.RU, приложив полный перечень документов.

Актуальные новости и подробная информация о социальной газификации регулярно публикуется на сайте AOSTNG.RU и на странице АО «Сахатранснефтегаз» в Instagram @stng_official. Прием по вопросам социальной газификации ведется в клиентском центре АО «Сахатранснефтегаз» в Якутске по адресу: ул. Петра Алексеева, 64 в порядке предварительной записи. Записаться можно самостоятельно на сайте AOSTNG.RU, выбрав удобные дату и время посещения, указав номер телефона.

Перечень необходимых документов для подачи заявки на социальную газификацию:

— Паспорт, ИНН, СНИЛС

— Документ, подтверждающий право собственности на домовладение и земельный участок

— Ситуационный план.

План-график работ по социальной газификации опубликован на сайте SG.AOSTNG.RU. Интересующий вас вопрос можно задать специалисту в форме обратной связи, нажав на иконку конверта. Ответ придет на указанную вами электронную почту.