Писательница из Якутска покорила литературный Олимп

Якутская писательница, автор произведений для детей и подростков Анна Пшенникова стала финалистом престижной литературной Премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.

Награждение финалистов общероссийского конкурса состоялось в Москве в здании Фонда Российской культуры 9 декабря. В церемонии в качестве почетных гостей приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель жюри Премии, писатель и критик Павел Басинский.

Якутянка вышла в финал конкурса в номинации «Детская проза» и стала единственным представителем писательского сообщества Якутии в шорт-листе Премии этого года. Книга, с которой Анна Пшенникова оказалась в числе девяти финалистов носит название «Миссия: спасти Землю», произведение вышло в 2020 году в Национальном издательстве «Бичик» («Айар»). Фантастическая повесть для подростков имеет уникальную структуру – наряду с традиционным рассказом она содержит квест, проходя который читатель двигает сюжетную линию по своему усмотрению. Герой повести обычный парень по имени Айсен Андреев, сотрудник Института космофизики и времени, что стоит на перекрестке проспекта Ленина и улицы Октябрьской. Время действия – 2022 год. В ходе научного эксперимента ученый перемещается во времени на 10 тысяч дет назад в эпоху Голоцена и встречается с обитателями территории, которая впоследствии станет Якутией. Пещерные львы и шерстистые носороги далеко не самые удивительные персонажи, с которыми Айсену придется столкнуться. Андреев вовсе не герой, но обстоятельства вынуждают его взять на себя судьбоносную миссию – он должен спасти Землю. Итог миссии зависит от смелости младшего научного сотрудника и, конечно, от читателя.

Анна Пшенникова, писатель:

— Попасть в финал Премии им. Арсеньева — это огромное достижение для любого автора, и для меня, конечно тоже. Тем более что я оказалась в числе дальневосточных мэтров литературы. Было невероятно приятно услышать положительные отзывы о своем творчестве от организаторов Премии и литературных критиков. Это ценно для любого писателя – услышать профессиональную оценку своего стиля, получить одобрение своих авторских методов работы с выбранной аудиторией. Такое общение необходимо творческому человеку, оно дает импульс для дальнейшего творчества.

В короткий список также вошла книга хабаровского писателя Даниилa Литвиненко «Сказка о солнце» и «Пограничный кот» патриархa магаданской журналистики Валерия Фатеева, который в итoге и стал Лауреатом этого года.

Финалистами номинации «Короткая проза» стали «За горными травами» Светланы Шлотгауэр из Хабаровска, «Ливадийская сказка» приморчанки Натальи Олеск и «Приключения Толянчи и Колянчи» колымского писателя Анатолия Бударина – Лауреата этого года.

Претендентами на победу в номинации «Длинная проза» стали: роман известного сибирского писателя Камиля Зиганшина «Хождение к Студеному морю», книга красноярского автора Евгения Мамонтовa «Мое немое кино» и документально-художественная книга доктора исторических наук из Приморья Амира Хисамутдинова «Хроники жизни Арсеньева-Уссурийского». Награда досталась Евгению Мамонтову.

Всего на конкурс в этом году было прислано 76 заявок.

Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей, российский писатель, журналист и общественный деятель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов:

— Эта Премия для меня особенно дорога. И я не могу не нарадоваться на то, как открываются новые прекрасные имена писателей, связанных с Дальним Востоком. Это и удивительно, и здорово, и за это спасибо, конечно, куратору Премии Вячеславу Коновалову. Что касается победителей, то ведь это открытие для всех для нас, не только для стороннего читателя или для государственных мужей, которые занимаются регионом. Это новые имена для литературной среды. И это повод не только пригласить тех, кто стал победителями в резиденцию, которая будет открыта нашей ассоциацией на Дальнем Востоке, но и пригласить их, например, в программу «Открытая книга» на канале «Культура». Пригласить в журнал «Юность», позвать тех, кто участвовал в номинации «Детская литература» поездить с выступлениями по детским центрам. В общем, в литературный процесс приходят яркие личности.

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В этом году конкурс прошел в четвертый раз.

Главная цель Премии — поддержка российских и зарубежных писателей, посвящающих свои произведения Дальнему Востоку и содействующих формированию единого культурного пространства многонациональной России. За три сезона на соискание Премии поступило более 300 заявок от писателей из 24 субъектов Российской Федерации, а также от соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежегодно жюри Премии определяет лучшие произведения по трем номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Победители получают денежное вознаграждение и ценные призы.

В 2022 году партерами Премии стали: Российский Фонд культуры, государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Восточная горнорудная компания, Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, Акционерное общество «Восточный Порт», Сибирская Угольная энергетическая компания и торговая сеть DNS.