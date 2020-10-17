Писатель, депутат, духовный лидер народов Севера

Сегодня, 17 октября, исполнилось 80 лет видному государственному, общественному деятелю Андрею Васильевичу Кривошапкину.

Андрей Васильевич Кривошапкин – эвенский писатель, народный депутат, государственный и общественный деятель, заслуженный работник культуры республики, народный писатель Якутии, почетный гражданин Республики Саха (Якутия), Эвено-Бытантайского национального, Кобяйского и Момского улусов (районов), президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), кандидат социологических наук, академик Академии Северного Форума.

Уважаемый Андрей Васильевич!

Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) и Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского сердечно поздравляют Вас со славной датой – 80-летним юбилеем!

От широкой общественности хотим высказать Вам слова искренней признательности и глубочайшего почтения.

Уважаемый Андрей Васильевич, мы восхищаемся Вашим ясным умом, жизнелюбием, активной жизненной позицией, а также тем, с какой теплотой и отзывчивостью Вы относитесь к своей природе, к своим сородичам.

Вы – мудрый человек, талантливый: сохранили нематериальное наследие, жизненный опыт предков и через свои произведения пропагандируете и несете в народ это богатство. Очень ценны Ваши знания как носителя эвенского языка и культуры в деле сохранения родного языка. Ваши книги – это целая библиотека на эвенском языке, которые также переведены на другие языки народов России и мира.

Вы стояли у истоков создания и возглавляете уже много лет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). За эти 30 с лишним лет при активном участии ассоциации и Вас лично были приняты важные законодательные акты по защите прав и интересов сородичей, в этом есть гарантия возрождения, сохранения и дальнейшего развития языка, материальной и духовной культуры народов Севера и Арктики.

Андрей Васильевич, Вы являетесь не только духовным лидером народов Севера, но и сопредседателем Ассамблеи народов Якутии. Эта миссия важна на государственном уровне, ведь мудрая национальная политика и теплые межнациональные отношения – это есть залог мира и согласия в нашей многонациональной стране.

Мы безгранично уважаем и ценим Вас. Ваш жизненный опыт и знания необходимы для всех нас, нуждаемся в Ваших советах, очень дорожим дружбой.

От всех наших горячих сердец примите искренние поздравления с таким солидным юбилеем. Мы желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, генеральный директор Дома дружбы народов

Антонида Николаевна Корякина.

г. Якутск, октябрь 2020 года