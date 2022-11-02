Пешеходный переход у круговой Петра Алексеева обустроят до декабря

Пешеходный переход перед кольцевой развязкой улиц Петра Алексеева и Пирогова обустроят до 1 декабря, сообщили в окружной администрации.

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение в соцсетях от жительницы Якутска. Она отметила, что пешеходам невольно приходится опасно перебегать улицу на этом отрезке, потому что ближайший переход находится далеко.

ЦУР обратился в окружную администрацию. Там ответили, что распоряжение вышло 2 сентября.

«Проводятся конкурсные мероприятия, в срок до 1 декабря пешеходный переход должен быть обустроен», — сообщили в мэрии.



