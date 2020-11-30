Может ли холод Арктики вдохновить архитектуру?

Сегодня, 30 ноября, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» стартовал первый международный ленд-арт фестиваль «Iceman Fest». Начался он онлайн с обсуждения влияния климатических и географических условий на архитектуру городских пространств.

Открытая дискуссия «Метафоры Зимы в этнокультуре народов Арктики как креативный ресурс для развития современных культурных практик» собрала ведущих экспертов российского и международного уровня.

По мнению историка культуры, директора Международной лаборатории исследования Севера (Квебек, Канада) Даниеля Шартье, современное искусство, благодаря исследованиям и новейшим технологиям, помогает архитектурному развитию небольших поселений, в том числе в арктической зоне. В своем выступлении он привел примеры того, как световые инсталляции помогают «оживить» и украсить городское пространство.

«Площадками для световых решений могут стать даже общественные здания. Я хотел бы обратить внимание на работы архитектора Пьера Тибу, которые могут быть наиболее актуальны для Якутии. Например, на инсталляцию «Зимний сад» архитектора вдохновило северное сияние. В своей деятельности Тибу исследует связь архитектуры и природы, тем самым, находит различные решения по интеграции зимы в архитектуру», — поделился господин Шартье.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что игра света, ледяные фигуры и мифологические образы народов Севера способны украсить арктические территории. В частности, ТОР «Кангалассы» может обрести совершенно новый эстетический облик, привлекательный для постоянного проживания и туризма.

«Холод необходимо рассматривать как метафору. Ледяные фигуры, иллюминации, ледяное пространство могут придать особую символическую и эстетическую значимость поселку Кангалассы. В настоящее время эта территория ассоциируется с промышленным ландшафтом, индустриальной экономикой. При грамотной разработке бренд-кодов на образах холода, ТОР «Кангалассы» может стать современным пространством новых символов», — считает доктор исторических наук, соруководитель лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутия) Екатерина Романова.

В брендинге арктических территорий важно использовать соответствующие для территории образы. «В Финляндии и Якутии схожие образы холода. Студенты Лапландского университета в Рованиеми также работают со снеговыми и ледовыми фигурами. Как правило, это коллаборации с муниципалитетами. В создании скульптур могут участвовать люди разных возрастов. Объекты создаются с тем условием, чтобы приносить пользу населению. Например, это могут быть игровые площадки из снега для детей», — поделился своим опытом лидер тематической сети «Искусство и дизайн в Арктике» (Финляндия) Тимо Йокела.

По мнению экспертов, приемы устройства городских пространств ориентируются на преодоление холода. По словам специалиста по маркетингу и брендингу территорий, кандидата географических наук, ведущего научного сотрудника географического факультета МГУ Надежды Замятиной, примерами являются город Удачный в Якутии и город Фермон в Квебеке.

«При разработке брендинга, важно максимально интегрировать ту историю, которая была у данной территории. Так как рано или поздно исторические образы проявят себя. В случае с поселком Кангалассы, не стоит забывать об угольной истории населенного пункта», — отметила Надежда Замятина.

По словам доктора культурологии, руководителя Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики, главного научного сотрудника Высшей школы урбанистики ВШЭ Дмитрия Замятина, понятие «холод» может выступить в качестве ускорителя развития постурбанизма.

«Урбанистическое исследование оказывается крайне аттрактивным и привлекательным для инновационного научного поиска, поскольку обостряет и провоцирует обсуждение ключевой проблематики постсовременного культурного ландшафтоведения, сосредоточенного на наличии или отсутствии пространственных репрезентаций и интерпретаций, знаково-символического локального кодирования, коммуникаций и целостности городского воображения. Холод можно рассматривать как один из ключевых концептов триггеров, позволяющих ускорить развитие теории, метрологии и практики постурбанизма», — пояснил он.

По итогам дискуссии глава поселка Кангалассы Виктория Жилина поблагодарила экспертов за предложения к развитию территории и подчеркнула, что обсуждение повлияет на создаваемую концепцию развития поселка Кангалассы.