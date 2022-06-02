Первая баржа с углем – в Амге!

Традиционно, первый караван с грузом угля торжественно встретила официальная делегация Амгинского улуса.

«Капитан Зырянов», под руководством капитана Александра Стриженко, доставил за 2,5 суток порядка 2500 тонн каменного угля с Джебарики-Хая. В настоящее время уголь выгружают 27 единиц техники «Сахаспецтранса».

«Несмотря на дождливую погоду, сегодня в Амгинском улусе поистине радостное событие. Ведь не зря в народе говорят: «Летний день всю зиму кормит». Запасы угля позволят нам наладить бесперебойную работу угольных котельных в отопительный период» — сказал глава улуса Николай Архипов.

В пути на Амгу находятся «Капитан Суетин» и «РТ-731», которые в ближайшее время также доставят сюда каменный уголь. Всего ПАО «ЛОРП» в навигацию 2022 года доставит в Амгинский улус 7,3 тысячи тонн угля.

Изначально планировалось доставить 18 тысяч тонн. Но, в связи с неблагоприятной водной обстановкой на р.Вилюй, где прогнозируется мелководье и короткая 10-дневная навигация, грузовладельцем ГУП «ЖКХ РС (Я)» принято решение о приоритетности завоза топливно-энергетических ресурсов в Вилюйскую группу улусов. Задача экипажей – оперативная работа на Вилюе и благополучный выход с реки до падения уровней воды.

Оставшийся объем каменного угля, планируемого на Амгу, флотом пароходства будет доставлен в Нижний Бестях, откуда будет обеспечена доставка наземным путем до Амги.