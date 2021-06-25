25.06.2021
13:00
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Происшествия

Пенсионер пострадал в ДТП

24 июня в 23:10  в дежурную часть  ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение  о том, что в селе Хоро произошло опрокидывание трактора, имеется пострадавший.

Выехав на место ДТП  сотрудниками ГИБДД  в ходе проверки было   установлено, что в селе Хоро около 22:30  62-летний мужчина управляя трактором «Синтай 220», двигаясь  в сторону села   при подъеме во время движения,  не смог справиться с управлением трактора,  и  в результате скатился назад и опрокинулся на бок. Со слов пострадавшего: хотел переключить коробку передачи с 2-го на 1-й,  но  не успел переключить.

В результате происшествия тракторист получил  перелом ребра, ушиб плечевого сустава слева, доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение больницы с.Майя.

В ходе проверки установлено, что пострадавший пенсионер имеет стаж вождения с 1983г.,  имеет  водительское удостоверение по категории  «А,А1,В,В1,С,С1,М”. В течении года к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. Проведенным освидетельствованием на состояние опьянения установлен факт употребления спиртных напитков,  результат прибора показал — 0,89 мг/л алкоголя  в выдыхаемом воздухе.

Полицейским мужчина  пояснял, что спиртные напитки распивал после ДТП, чтобы смягчить боль.

Местом ДТП является село  Хоро  Мегино-Кангаласского района. Дорога прямая, вид покрытие грунтовое.

По факту ДТП проводится проверка.

С приходом летнего периода наступает время производства сельскохозяйственных работ, соответственно увеличивается количество тракторов самоходных машин, и прицепов к ним. Сотрудниками Госавтоинспекции регулярно выявляются факты правонарушений, допускаемые при эксплуатации указанного вида техники. Совместно с Гостехнадзором республики автоинспекторы регулярно проводят совместные рейдовые мероприятия. Основными задачами мероприятия является профилактика автопроисшествий, связанных с гибелью и увечьями людей при эксплуатации тракторов  и других видов техники, проверка соответствия технического состояния машин требованиям безопасности движения,  также недопущение управления данным видом транспорта лицами, не имеющими специального права. Отметим, что за 5 месяцев в республике зарегистрировано  4 дорожно — транспортных происшествия с участием тракторов и самоходных машин, при которых один человек погиб, трое получили различной тяжести травмы.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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