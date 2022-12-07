Педдесант в арктические улусы

Во исполнение требований к реализации основных образовательных программ и

к результатам их освоения АОУ РСЯ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» систематически проводит плановые выездные курсы повышения квалификации нового формата.

Курсы для педагогов проводятся по следующим темам:

«Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в условиях реализации федеральных государственных стандартов» (Михалёва О.И., к.п.н., замдиректора ИРОиПК, Лебедева Н.Н., к.п.н., завкафедрой дошкольного образования, Слепцова М.Н., старший преподаватель кафедры ДО);

«Технология формирования функциональной грамотности обучающихся начальных классов. Обновленные ФГОС НОО» (Егорова В.М.,старший преподаватель кафедры начального образования, Прокопьева Л.Н., завкафедрой начального образования);

«Методика подготовки к ГИА по русскому языку и литературе: дидактические подходы, методические решения» (Аммосова В.В., старший преподаватель кафедры филологии);

«Современные образовательные технологии на уроках математики как средство повышения качества математического образования» (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ) (Баишева М.И., к.п.н., зав кафедрой физикоматематического образования, Тыкынаева О.П., старший преподаватель кафедры ФМО);

«Методические подходы в формировании естественно-научной грамотности школьников» (химия, биология) (Данилова М.П., к.п.н., зав кафедрой естественнонаучного образования, Матаннанова А.Н., к.п.н.,старший преподаватель кафедры ЕНО );

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ООО в работе учителя» (Андросова Л.Н.,завкафедрой филологического образования, Дедюкина С.В.,замдиректора ИРОиПК, Прокопьева Л.Н. завкафедрой НО);

«Актуальные проблемы и перспективы развития образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов» (Бугаев Н.Н., к.филол.н., I-й заместитель директора ИРОиПК);

«Образовательное законодательство с изменениями и его практикоприменение в новых условиях», «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в условиях образовательной организации и их профилактика» (Сидорова Е.Г.старший преподаватель кафедры оценки качества педобразования );

«Дополнительное образование как фактор достижения нового качества образования». «Реализация требований обновленных ФГОС в НОО, ООО в работе учителя» (Дуткина Е.П., старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования);

«Преподавание русского языка и литературы в условиях обновления содержания школьного образования» (Андросова Л.Н., завкафедрой ФО).

Общий охват курсами повышения квалификации составил 880 педагогических работников. В ходе данных методических десантов, как правило, в обязательном порядке проводятся консультации по учебным предметам ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся IX, XI классов школ арктических улусов. Охват в этот раз составил 360 школьников.

В дальнейшем запланированы КПК в другие улусы Арктики.