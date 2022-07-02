02.07.2022
16:03
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Происшествия
Павел Кривошапкин: как выживал 10 дней после авиакатастрофы
Удалось поговорить с Павлом Кривошапкиным, который 10 дней ждал помощи неподалеку от упавшего Ан-2 в Якутии, сообщает тгк Zvezdanews .
Первые пару дней он оставался на тропинке и жег костры, чтобы его обнаружили с воздуха, но из-за сильного тумана Павла так и не увидели. Затем он отправился в домик рыбака, который приметил издалека. Путь занял у него примерно день, так как сломанные ребра и боль от травм мешали передвигаться. Уже там Павел обнаружил запасы еды — Доширак, что и спасло его от голодной смерти. Многое точно не помнит, говорит, что после крушения пришлось выламывать дверь, чтобы выбраться из самолета.
Сейчас он в безопасности и проходит лечение, врачи вправили ребра и теперь наблюдают за его состоянием. Видео тгк Zvezdanews
Фото: тгк Zvezdanews
Источник: тгк Zvezdanews
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