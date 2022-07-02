Павел Кривошапкин: как выживал 10 дней после авиакатастрофы

Удалось поговорить с Павлом Кривошапкиным, который 10 дней ждал помощи неподалеку от упавшего Ан-2 в Якутии, сообщает тгк Zvezdanews .

Первые пару дней он оставался на тропинке и жег костры, чтобы его обнаружили с воздуха, но из-за сильного тумана Павла так и не увидели. Затем он отправился в домик рыбака, который приметил издалека. Путь занял у него примерно день, так как сломанные ребра и боль от травм мешали передвигаться. Уже там Павел обнаружил запасы еды — Доширак, что и спасло его от голодной смерти. Многое точно не помнит, говорит, что после крушения пришлось выламывать дверь, чтобы выбраться из самолета.

Сейчас он в безопасности и проходит лечение, врачи вправили ребра и теперь наблюдают за его состоянием. Видео тгк Zvezdanews