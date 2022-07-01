

Пассажир разбившегося самолета Ан-2 выжил! Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT». Сейчас 36-летнего Павла Кривошапкина осматривают медики. Видимых повреждений у него нет. К спасателям вышел сам.

Эту информацию подтвердило РИА Новости, сославшись на свой источник: один из трех людей, находившихся на борту разбившегося в Якутии на прошлой неделе Ан-2, выжил, он сам вышел к спасателям, сообщило агентство.

Глава Якутии Айсен Николаев: Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь. тгк t.me/aisen_nikolaev

Ранее пресс-служба МЧС РФ по РС(Я) сообщала, при осмотре места обнаружения фрагментов установлены обгоревшие останки самолета, бортовой номер установить не удалось, возле самолета обнаружено тело 1-го обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело 2-го человека, также обгорело.

В ходе проведения большого объема следственных и процессуальных действий сотрудниками Восточного МСУТ СК России были изучены показания свидетелей, которые последними видели воздушное судно АН-2. После чего криминалистами даны рекомендации спасателям о расширении зоны поиска самолета. В результате этого воздушное судно АН-2, двое погибших членов экипажа, а также один выживший пассажир 1 июля 2022 года были обнаружены на склоне горы в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия). В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает тгк Восточного МСУТ СК России.