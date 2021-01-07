ПАО «ЛОРП» соболезнует

Руководство и коллектив ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» выражают глубокое соболезнование жене, детям и внукам, коллегам и друзьям в связи с кончиной на 71-ом году жизни президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), народного депутата IV, V, VI созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), почетного работника транспорта России, почетного полярника Российской Федерации, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), Отличника государственной гражданской службы РС(Я), почётного гражданина Булунского улуса

Владимира Михайловича

ЧЛЕНОВА

7 января на гражданской панихиде, которая прошла в здании ПАО «ЛОРП», генеральный директор пароходства Сергей Ларионов отметил: «Владимир Михайлович более 15 лет стоял во главе министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха(Якутия), став министром в тяжелейшие для страны и республики 90-е годы и как никто другой знал все проблемы транспортного комплекса огромного региона РФ. За время работы В.М. Членова на должности министра транспорта на территории республики реализованы важнейшие инфраструктурные проекты по жизнеобеспечению якутян.

Владимир Михайлович всегда уделял большое внимание Ленскому объединенному речному пароходству, развитию водного транспорта республики, лично контролировал завоз жизненно-необходимых грузов в Арктическую зону, в самые отдаленные уголки республики. Память об ответственном руководителе, честном и принципиальном человеке, отзывчивом товарище мы навсегда сохраним в своих сердцах. Светлая память!