Открылся социальный инклюзивный проект «Обнимаю сердцем»

АО «Прогноз» и «Ангелы добра» запустили инклюзивный проект «Обнимаю сердцем»

19 октября состоялось торжественное открытие социального инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем» на площадке «SMART библиотеки». То, что инициатором проекта стала серебродобывающая компания «Прогноз» — это знак для других предприятий поддерживать и объединять людей вокруг добра и милосердия.

Отрадно, что проект поддержали в правительстве Республики Саха (Якутия) и Окружной администрации города Якутска. В открытии приняли участие заместитель председателя правительства РС (Я) Ольга Балабкина, министр промышленности РС (Я) Максим Терещенко, заместитель главы города Якутска Руслан Тимофеев.

В начале мероприятия экскурсовод Татьяна Романова пригласила гостей завязать салама на священное дерево Аал-лук мас как символ погружения в особенный мир тактильных ощущений, эмоций и самопознания. Экскурсия началась с экспозиции «Слушаю тишину», где посетителям были представлены фото выдающихся людей. Людвиг Ван Бетховен, Константин Циолковский, Томас Эдисон — люди, которые несмотря на свою глухоту, когда -то изменили мир. Также здесь были выставлены изделия умельцев из коллекции школы-интерната неслышащих обучающихся.

На стенде «Вижу свет» гости ознакомились с якутской азбукой, разработанной Иваном Николаевичем Егоровым-Горным по системе Луи Брайля. Посетители восхитились красивейшими картинами от инвалидов по зрению Сарданы Окоемовой, Жанны Слепцовой, Марии Пассар, переданными от них в дар проекту. Эти картины еще и рассказывали о себе, если прикоснуться к ним специальной ручкой. Здесь также представлены древнегреческий философ Гомер, автор «Одиссеи» и «Илиады», импрессионист Клод Моне, автор всем известных «Водяных линий», который страдал катарактой обоих глаз и в конце жизни ослеп. Руководитель детского кружка по изготовлению тактильных книг для незрячих детей Евгения Припузова передала в дар проекту мягкую книжку, которую смастерили учащиеся СОШ № 13.

На стене «Сила духа» увидели наших выдающихся спортсменов Анастасию Диодорову, Степаниду Артахинову, Владимира Балынца. Было интересно узнать, что у героя Джастина Хоффмана из оскароносного «Человек дождя» был реальный прототип Ким Пак, который мог цитировать 12 тысяч книг.

Удивительные факты можно узнать из галереи рисунков учеников Республиканской специальной коррекционной школы-интерната о неслышащих и невидящих животных и насекомых. Также приковывает взгляд галерея картин детей аутистов, которые поражают яркостью и сочностью цветов.

Разную палитру эмоций вызывает коридор ощущений: недоумение, боязнь, неуверенность и радость от узнавания знакомой поверхности. Вот как ощущают мир незрячие, на ощупь, доверяя только своим рукам.

В удивительную медитацию о ценности бытия и смысла жизни погрузила нас энергопрактик Евдокия-Эйге.

Торжественную часть открыла Анна Федорова, координатор проекта, исполнительный директор АО «Прогноз» со словами благодарности всем присутствующим, так как каждый в сидящий в зале вложил частицу своей души в проект «Обнимаю сердцем». Благотворительный Фонд «Харысхал» присвоил Анне Федоровой почетное и ответственное звание «Посол доброй воли БФ «Харысхал».

Вера Душкевич отметила, что такие добрые дела вершатся сверху, от Вселенной открываются ворота для чудес. И, действительно, со слов организаторов проекта, «Обнимаю сердцем» растет и развивается легко, объединяя все больше и больше людей, готовых давать и дарить.

Добрые пожелания инклюзивному проекту выразила Оксана Винокурова, директор школы-интерната неслышащих обучающихся, с гордостью отметив, что выпускники школы украшают плеяду выдающихся людей республики с нарушениями слуха.

Руслан Тимофеев, заместитель главы города Якутска отметил, что всем детям необходимо дать равные возможности для самореализации и развития. На своем примере он доказал, что невзирая на учебу в школе для детей с ослабленным здоровьем, можно стать востребованным, найти свое место в жизни, работать наравне со всеми и приносить пользу обществу.

Социальную инициативу промышленников, компании «Прогноз», пришел поддержать на открытие проекта Максим Терещенко, министр промышленности республики.

Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС (Я) отметила, что и она лично и Правительство Республики открыты для социально-направленных инициатив. В Якутии многое делается для продвижения инклюзии в общество и всегда приятно, когда предприятия ведут активную социальную деятельность. Это знак зрелости и здорового подхода.

Студенты Колледжа культуры под руководством Мирославы Мыреевой, Михаила Винокурова с режиссурой руководителя КЦ «Мельпомена» Smart-библиотеки Саргыланы Гороховой показали постановку театра теней о зарождении жизни, любви, мироздания, о рождении человека, которому помогают окрепнуть и встать на ноги заботливые руки близких.

Завершилось мероприятие тифлоспекталем «Горсть земляники» от Республиканской библиотеки слепых, где концентрация идет не через зрительное восприятие, а с помощью обонятельных и слуховых чувств. Это был особенный спектакль.

По мнению участников, случилось еще одно волшебство в проекте «Обнимаю сердцем». Добро заряжает и заражает, потому что это искренне, это случается, когда говорит душа.

Уважаемые жители и гости Якутска!

Добро пожаловать с 20 октября на экскурсию «Обнимаю сердцем» в 11.00 ч. и 16.00 ч. каждые вторник и четверг, а также в воскресенье с 11.00 ч. до 17.00 ч. в Smart— библиотеку по адресу: Ларионова, 12а .

На экскурсию можно записаться по телефону 8-996-315-5140. Группы от 15 человек могут записаться на экскурсию в любой другой день. Посещение бесплатное.

22 октября в субботу в 16.00 ч. приглашаем на встречу с серебряным призером Паралимпийских игр, чемпионкой мира и Европы Анастасией Диодоровой. Начало в 16.00 ч. Smart библиотека, 302 аудитория. По вопросам звоните 8-914-101-35-37. Участие бесплатное.

22 октября в субботу приглашаем детей от 5 лет на канистерапию. Канистерапия –это метод реабилитации со специально обученной собакой. Канистерапия раскрывает эмоции ребенка, дает положительный настрой, мотивацию к успехам. Начало в 11.00. Smart библиотека, 303 аудитория. По вопросам звоните 8-914-101-35-37. Участие бесплатное.