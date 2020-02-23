Отчёт правительства Якутии состоялся в Верхоянском Табалахе

«Табалахский» в переводе на русский язык означает «оленный», «оленеводческий». В населенном пункте (второе название село Улахан Кюель) Верхоянского улуса сегодня проживает 967 человек, в школе учится 144 детей, в детский сад ходит 75 ребятишек.

На территории муниципалитета, носящего статус территории традиционного природопользования, в двух стадах содержится одна тысяча голов оленей, в том числе 400 оленей, которые приобретены в прошлом году в Усть-Янском районе.

22 февраля рабочая группа правительства республики под руководством вице-премьера Дениса БЕЛОЗЕРОВА провела отчет перед жителями Табалахского наслега.

Самым волнующим жителей села вопросом является подключение к центральному отоплению. В 2016 году в наслеге введена новая котельная и к ее тепловым сетям были присоединены 146 домов с социальными объектами. На остальные жилые дома мощности котельной не хватает. Это почти половина наслега. В итоге, население западной части наслега снабжается постоянным теплом, а жители восточной части топят печи, вынуждены заготавливать дрова. Денис Белозеров отметил, что наслег должен подготовить и предоставить схему теплоснабжения всего села, затем будет направлена заявка в ГУП ЖКХ РС(Я) для рассмотрения этого вопроса.

Ещё одним актуальным вопросом Табалаха является устаревшая дизельная электростанция, которая работает с перебоями и требует ежедневного ремонта. Замена генераторов ДЭС планируется в 2021 году. Вице-премьер озвучил, что по данной проблеме будет отработано с «Сахаэнерго». «Нужно ускорить проведение этих работ, потому что перебои снабжения электроэнергией связаны с рисками для жизнеобеспечения селян», – отметил зампред.

Жители Табалаха ждут строительства в селе по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя республика в XXI веке» этнокультурного центра. Проект объекта сегодня находится в госэкспертизе.

Населением заданы вопросы о строительстве нового детского сада, так как в старом дети уже не помещаются. Дошкольным образованием в селе охвачены 75 детей, в очереди стоят 11 ребятишек. Директор ресурсного центра образования республики Василий ПЕТРОВ отметил, что до 2022 года все расписано, потому нужно рассмотреть вопрос строительства детского сада в Табалахе в 2023 году в рамках нацпроекта «Демография». Глава улуса Гаврил ЧИРИКОВ пообещал, что разработка проектно-сметной документации объекта начнется в следующем году. Воспитатели ставят вопрос обеспечения интерактивным оборудованием, а также указали на отсутствие программ для интерактивных досок на якутском языке.

Также требует решения документирование принадлежности детей к коренным малочисленным народам Севера (в селе 28 детей эвенов, 1 эвенк и 1 один юкагир), обеспечения дошкольными пособиями для обучения их родным языкам и культуре, возможность участия воспитанников в программе «Дети Арктики».

Жители ставят вопрос строительства нового здания для школы. Действующая 1975 года постройки. Так как строительство школы в ближайшие годы не предусмотрено, табалахцы поставили вопрос ремонта фундамента и потолка здания учебного заведения, а также предоставить оборудование для кабинетов психолога и физики.

Кроме этого, жители Табалахского наслега внесли предложения о строительстве участковой больницы, строительстве круглогодичной дороги до Батагая (расстояние более 120 км, летом наземного сообщения нет), предоставления выпускникам школ арктических районов республики бюджетных мест в учебных заведениях и другие.

По итогам встречи, озвучены вопросы, которые будут решены в ближайшее время. Глава района Гаврил Чириков отметил, что ремонт школы будет проведен в 2021 году, он также предоставит оборудование для одного из кабинетов учебного заведения. Также детскому саду будет предоставлена интерактивная доска.