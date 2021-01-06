Дорогие друзья, с большой горечью и болью в сердце сообщаем о том, что 6 января от нас ушел очень близкий Друг, наш боевой товарищ – Членов Владимир Михайлович, с которым мы вместе прошагали по жизни без малого полувековой путь.

Эта дорога прошла через все эпохи истории нашей Родины, через все вехи: годы возрождения после Великой Отечественной войны, через эпоху великих комсомольских строек, через трагедию СССР и лихие 90-е годы, через все радости и горести, которые испытала Россия и мы вместе с ней. Всего не опишешь из того, что легло на плечи его поколения.

Этот сложный тернистый путь требовал стойких, убежденных бойцов, готовых по зову сердца откликнуться и на призыв Родины, и на беду одинокой старушки, порадеть за благополучие Якутии, которая стала ему родной, жестко сражаться в федеральных министерствах за проекты транспортного строительства республики, за «северный» завоз. Володя прошел все ступени профессионального роста от молоденького слесаря-инструментальщика, через комсомол, партийную и советскую работу, до народного депутата, общественного и государственного деятеля высшей категории.

Его знает вся Республика, его уважают в федеральных структурах и органах власти, для огромного числа людей его уход большая потеря.

С ним никогда не было скучно, шумный, гиперэнергичный, многосторонний, во всем результативный, бесконечно увлеченный жизнью, он заполнял все пространство хоть на производстве, хоть дома и в кругу друзей. Даже застольные тосты он умел сказать глубоко и о самом главном. Глядя на него хотелось жить! Таким был наш близкий Друг Володя Членов. Про таких говорят, – «До последнего вздоха был в строю».

Мы приносим свои глубочайшие соболезнования нашей дорогой подруге Ирине, детям и внукам! Скорбим вместе со всеми, кто близко знал Володю, кто испытал его горячее, беззаветное участие в своих собственных судьбах, кто сегодня благодарен ему за все доброе, что Он нес и дарил людям.