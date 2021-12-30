Осуждена бывший директор филиала «Якутоптторг»

В Аллаиховском районе вынесен приговор в отношении бывшего директора филиала АО «Якутоптторг»

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «Якутоптторг». Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что подсудимая, используя свое служебное положение, скрыв факты поступления денежных средств от индивидуальных предпринимателей по договорам купли-продажи путем внесения недостоверных сведений в отчет, совершила из кассы хищения денежных средств, принадлежащих АО «Якутопторг» на общую сумму более 340 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины, возмещения в полном объеме причиненного преступлением ущерба, приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.