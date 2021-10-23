Осторожно, женщина! Якутянам стоит опасаться некоторых знакомств

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его сотовый телефон и 15 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 40-летняя новая знакомая заявителя.

Установлено, что мужчина познакомился с злоумышленницей в питейном заведении, где они вместе распивали алкогольные напитки. В разгар застолья женщина незаметно похитила телефон потерпевшего и поспешила уйти. В продолжение своих преступных действий, она перевела через «мобильный банк» на счет своего ничего не подозревающего приятеля 15 000 рублей и попросила обналичить их. Денежные средства подозреваемая потратила на покупку спиртного и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Мужчинам в Якутии стоит опасаться новых знакомств в сомнительных заведениях: