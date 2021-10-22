Ужасное происшествие в баре!

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился житель г.Якутска с сообщением о краже. Заявитель пояснил, что в баре неизвестный похитил у него 400 тысяч рублей. Как оказалось, мужчина вернулся с вахтовой работы и носил всю наличность с собой

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 29-летняя женщина.

Выяснилось, что потерпевший познакомился с подозреваемой в бильярдной, затем новые знакомые поехали в бар. В какой-то момент мужчина отлучился, этим и воспользовалась злоумышленница, которая обыскала его куртку, нашла во внутреннем кармане 400 000 рублей и похитила их.

Похищенные деньги она не успела потратить. Денежные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.