Оплати ЖКУ – выиграй скидку 22% на следующий год

Для потребителей̆ ГУП «ЖКХ РС (Я)» — физических лиц 29 декабря 2021 года в участках филиала «Коммунтеплосбыт» будет проведен традиционный новогодний розыгрыш с ценными призами: потребительские товары, подарочные сертификаты магазинов. Главный приз – скидка на оплату в размере 22% от суммы ежемесячного начисления за ЖКУ на весь 2022 год.

В акции участвуют все потребители – физические лица из районов в зоне обслуживания предприятия, оплатившие квартплату за декабрь 2021 года и январь-февраль 2022 года.

Определение участников акции осуществляется участками филиала «Коммунтеплосбыт»:

Платежная история потребителей̆ должна соответствовать всем условиям акции.

При оплате ЖКУ в кассах в течение декабря потребителю выдают купон участника, который он на месте заполняет и опускает в урну, подтвердив тем самым свое участие.

Потребители, осуществляющие оплату через онлайн-сервисы: сайт и мобильное приложение ГУП «ЖКХ РС (Я)», Сбербанк Онлайн и ГИС ЖКХ, в отделениях почтовой̆ связи и ПАО Сбербанк (кассы, терминалы) тоже участвуют в акции. Специалисты участков «Коммунтеплосбыт» заполнят купон за каждого потенциального участника с указанием номера лицевого счета и опустят в урну.

*Подробности акции в участках филиала «Коммунтеплосбыт» и на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — http://jkhsakha.ru/ (раздел «Акции» на главной странице).

В акции участвуют потребители из Абыйского, Амгинского, Анабарского, Булунского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Момского, Нижнеколымского, Нюрбинского, Олекминского, Среднеколымского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского районов.

Уважаемые потребители! До нового года осталось мало дней. Оплачивайте ЖКУ вовремя: Не копите долги – копите положительные эмоции!