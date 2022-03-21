Онкодесант побывал в Хатассах

Специалисты Якутского онкодиспансера провели профилактический осмотр населения с. Хатассы

В рамках Года Матери, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, 19 марта 2022 г., для жителей села Хатассы был организован консультативный прием специалистов Якутского республиканского онкологического диспансера. Выездной осмотр прошел совместно с коллегами из Якутской городской больницы №3.

В составе выездной онкологической бригады работали врачи – онколог, онколог-гинеколог, УЗИ. Всего специалистами было проконсультировано и осмотрено 68 человек, из них 25 врачом гинекологом, 43 врачом онкологом, 67 — прошли анкетирование на раннее выявление злокачественных новообразований. Также были доступны УЗИ исследования, анализы на онкомаркеры. По результатам работы у 4 обратившихся выявлено подозрение на злокачественное новообразование. Они приглашены для дальнейшего углубленного обследования в Якутский онкодиспансер.

«Сегодня в рамках Национальной недели здоровья, в связи с ГодомМатери, под эгидой которого проходит 2022 год, проводятся различные медико-профилактические мероприятия. Якутский онкологический диспансер активно использует выездные формы работы – онкологические бригады планово посещают не только отдаленные, но также и близлежащие населенные пункты для медицинского осмотра населения. Подобные выезды позволяют приблизить консультативно-диагностическую помощь к жителямреспублики, которымне удается получить ее в силу многих причин. Так, с начала года специалисты диспансера посетили уже 8 населенных пунктов, осмотрели свыше 360 пациентов. И в связи со снятием ограничительных мер, онкодесант возобновляет свою работу, сегодня ведется активная подготовка к выездным мероприятиям в арктические районы республики. Напоминаем, что сайт «Онкопоисксаха.рф» работает без перебоев. Любой желающий может пройти скрининг и раннюю диагностику рака. На сайте доступны анкеты по 6 основным видам рака», — поделилась Розана Алексеевна Николаева, заведующая поликлиническим отделением ГБУ РС (Я) «ЯРОД».