Огонь стремительно подбирается к томпонскому селу

30 июня на вечернем заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров озвучено, что на территории лесного фонда региона проводятся работы по тушению 99 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнём 118 626 га в 18 районах Якутии.

На тушении лесных пожаров задействовано 2175 человек и 145 ед. техники. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании заслушал информацию о ходе работ по тушению лесных пожаров в районах, где крупные возгорания.

Большую опасность сегодня представляет пожар №73 в Томпонском районе, который находится в 12 км от села Мегино-Алдан. За сутки верховой пожар прошёл 30 км. Там сегодня на тушении пожара трудится 121 человек, работают 3 бульдозера, 2 водовозки, 2 пожарные автомашины, пробита просека и проведён встречный отжиг.

На пожар направлен вертолёт «Полярных авиалиний», который доставил 14 специалистов — пожарников, а также дополнительные средства для тушения пожаров. На месте сегодня работает первый заместитель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов.

На заседании Садовников также настоял о направлении на пожар в Томпонском районе вертолёта Ми-8 МЧС со водосливным устройством.

В результате повреждения ЛЭП Мегино-Алдан остался без электричества. Дмитрий Садовников дал указание подключить резервные источники энергии для электроснабжения важных объектов села и восстановления связи.

На заседании принято решение, что федеральную дорогу «Колыма» пока не стоит открывать, потому что огонь представляет серьёзную опасность автотранспорту, также отмечена очень плохая видимость из-за дыма. Дорога перекрыта как со стороны Томпонского, так и со стороны Таттинского района.



