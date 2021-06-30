Новая беда в Томпонском улусе

Лесной пожар в 20 км от населенного пункта Мегино-Алдан Томпонского района был обнаружен 29 июня и зарегистрирован под №73. Пожар действует на общей площади 301 га, лесная – 296 га.

Борьбу с огнем ведут сотрудники лесной охраны, ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», государственной пожарной службы республики в общем количестве 29 человек и мобилизованные граждане из числа местного населения в количестве 45 человек, также привлечено 8 единиц техники.

По информации главы Мегино – Алданского наслега Степана Кривошапкина, проведена работа по прокладке противопожарного разрыва, проводится встречный пал и тушение очагов. Лесной пожар не угрожает населенному пункту и объектам экономики.