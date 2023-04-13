Очередной фейк о Савве Михайлове

В последнее время чуть ли не каждый день пугают тревожными фейковыми сообщениями.

Сегодня в якутском WhatSapp news появились сообщения о том, что остановилось сердце у Саввы Михайлова, лидера коммунистов Якутска, который служит в зоне боевых действий СВО.

За разъяснениями SAKHALIFE.RU обратился к Галине Мохначевской, пресс-секретарю регионального отделения КПРФ.

Она сообщила, что Савва Михайлов сейчас находится на лечении в госпитале Хабаровска. Вскоре должен приехать в отпуск домой — у его родных сейчас трудная ситуация. Так что по What Sapp распространяют фейк.

Только что Савва Михайлов сам вышел на связь он-лайн (см. скриншот).



Вполне возможно ушёл из жизни другой Савва Михайлов, тоже военнослужащий СВО.

Желаем Савве Анатольевичу скорейшего выздоровления и воинской удачи! Мы болеем за вас! Спасибо вам за отвагу и мужество.

И попросим тех, кто этим занимается, отстать и заняться делом, которое могло бы украсить вашу собственную жизнь.