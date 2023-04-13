13.04.2023
13:07
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Общество

Очередной фейк о Савве Михайлове

В последнее время чуть ли не каждый день пугают тревожными фейковыми сообщениями.

Сегодня в якутском WhatSapp news появились сообщения о том, что остановилось сердце у Саввы Михайлова, лидера коммунистов Якутска, который служит в зоне боевых действий СВО.
За разъяснениями SAKHALIFE.RU обратился к Галине Мохначевской, пресс-секретарю регионального отделения КПРФ.
Она сообщила, что Савва Михайлов сейчас находится на лечении в госпитале Хабаровска. Вскоре должен приехать в отпуск домой — у его родных сейчас трудная ситуация. Так что по What Sapp распространяют фейк.
Только что Савва Михайлов сам вышел на связь он-лайн (см. скриншот).


Вполне возможно ушёл из жизни другой Савва Михайлов, тоже военнослужащий СВО.

Желаем Савве Анатольевичу скорейшего выздоровления и воинской удачи! Мы болеем за вас! Спасибо вам за отвагу и мужество.

И попросим тех, кто этим занимается, отстать и заняться делом, которое могло бы украсить вашу собственную жизнь.

Фотофакт: Савва Михайлов в зоне спецоперации — в момент затишья
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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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