25.10.2022
19:34
325

Судебная хроника

Обвиняемые по делу о «расчлененке» отправлены СИЗО

Как сообщается на сайте Якутского горсуда, сегодня, 25 октября рассмотрено ходатайства следователя Следкома Якутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых П. и С., которых задержали по делу о «расчлененке», которое на днях потрясло Якутск.
По сообщениям СМИ, во время застолья собутыльники убили, а затем расчленили тело участника спецоперации. По горячим следам их задержали.

20 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 20 октября 2022 года задержанные П. и С. были допрошены в качестве подозреваемых. 21 октября 2022 года П. и С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Обвиняемые в судебном заседании пояснили, что согласны с ходатайствами следователя. Адвокаты поддержали позицию своих подзащитных.

Суд избрал обвиняемым П. и С. меру пресечения в СИЗО на два месяца.

Шок: В Якутске нашли расчлененное тело 😱😱😱
Задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении человека
Фото: Пресс-службы Следкома Якутии
Источник: Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам Якутского городского суда РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх