Обвиняемые по делу о «расчлененке» отправлены СИЗО

Как сообщается на сайте Якутского горсуда, сегодня, 25 октября рассмотрено ходатайства следователя Следкома Якутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых П. и С., которых задержали по делу о «расчлененке», которое на днях потрясло Якутск.

По сообщениям СМИ, во время застолья собутыльники убили, а затем расчленили тело участника спецоперации. По горячим следам их задержали.

20 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 20 октября 2022 года задержанные П. и С. были допрошены в качестве подозреваемых. 21 октября 2022 года П. и С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Обвиняемые в судебном заседании пояснили, что согласны с ходатайствами следователя. Адвокаты поддержали позицию своих подзащитных.

Суд избрал обвиняемым П. и С. меру пресечения в СИЗО на два месяца.