20.10.2022
17:14
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении человека

Фрагменты тела обнаружены около мусорной точки, в мусоровозе и квартире.

В Якутске в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в убийстве и расчленении человека.

Фрагменты тела были обнаружены сегодня около мусорной точки по улице Лермонтова, в мусоровозе, а также в квартире, где были задержаны подозреваемые.

«В их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На контроле прокуратуры выяснение всех обстоятельств по данному факту и расследование преступления. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор города Якутска Антон Николенко», — сообщили в прокуратуре Якутии.

Тело пока не опознано.

Шок: В Якутске нашли расчлененное тело 😱😱😱
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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