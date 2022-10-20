Задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении человека

Фрагменты тела обнаружены около мусорной точки, в мусоровозе и квартире.

В Якутске в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в убийстве и расчленении человека.

Фрагменты тела были обнаружены сегодня около мусорной точки по улице Лермонтова, в мусоровозе, а также в квартире, где были задержаны подозреваемые.

«В их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На контроле прокуратуры выяснение всех обстоятельств по данному факту и расследование преступления. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор города Якутска Антон Николенко», — сообщили в прокуратуре Якутии.

Тело пока не опознано.