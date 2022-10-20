20.10.2022
17:14
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Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении человека
Фрагменты тела обнаружены около мусорной точки, в мусоровозе и квартире.
В Якутске в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в убийстве и расчленении человека.
Фрагменты тела были обнаружены сегодня около мусорной точки по улице Лермонтова, в мусоровозе, а также в квартире, где были задержаны подозреваемые.
«В их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На контроле прокуратуры выяснение всех обстоятельств по данному факту и расследование преступления. На место происшествия в целях координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор города Якутска Антон Николенко», — сообщили в прокуратуре Якутии.
Тело пока не опознано.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)
#Задержаны подозреваемые в убийстве и расчленении человека#происшествия#Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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