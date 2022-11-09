09.11.2022
17:31
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Общество

Общественники прошли стажировку в Красноярском отделении Красного креста

Якутские общественники прошли стажировку в Красноярском отделении Красного креста

В конце октября координатор Фонда «Семья для ребенка» и Единого ресурсного центра Надежда Ноговицына и волонтер-медик якутского регионального отделения Российского Красного креста Анна Мухаметова прошли стажировку во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики» Красноярского края и красноярском отделении Российского Красного креста.

«Мы впечатлены налаженной системой подготовки волонтеров и технологией осуществления сбора гуманитарной помощи по Красноярскому краю. Волонтерский корпус Красноярского края получает большую поддержку от региона в виде субсидии. Корпус занимает помещение площадью более 1000 кв.м., имеет команду штатных работников, которые обучают волонтеров, реализуют различные гуманитарные, благотворительные и социальные проекты», — рассказывает Надежда Ноговицына.

Во время стажировки координатор Надежда Ноговицына и волонтер Анна Мухаметова ознакомились с технологией работы организаций, основными принципами и направлениями, посетили Центр гуманитарной помощи Российского Красного креста.

«В Красноярске Красный крест имеет шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, в месяц жители города собирают до восьми тонн гуманитарной помощи. Все собранные одежда, нескоропортящиеся продукты, предметы гигиены другое доставляются в Центр гуманитарной помощи, где волонтеры проводят сортировку и доставляют до нуждающихся», — отмечает волонтер-медик Анна Мухаметова.

Стажировка прошла в рамках проекта «Центр развития благотворительности и добровольчества в Якутии» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Напомним, что с 1 июля этого года при Едином ресурсном центре и Фонде «Семья для ребенка» открылся Центр развития благотворительности и добровольчества Якутии.Кроме того, в рамках проекта открылись точки (специальные контейнеры) сбора гуманитарной помощи в городе Якутске, а также Алданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Единого ресурсного центра Якутии

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