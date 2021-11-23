Общественная палата приглашает на вебинары по инклюзивному образованию

Вокруг нас много людей с проблемами здоровья, которые успешно социализировались в современное общество, получили качественное профессиональное образование, имеют достойную работу и положение в обществе.

Член Общественной палаты Якутии Пантелеймон Егоров совместно с Национальной библиотекой проводит цикл бесплатных вебинаров «Инклюзивное образование обучающихся с сенсорными нарушениями». Цель – популяризировать инклюзивное образование и помочь родителям детей с сенсорными нарушениями

Первый вебинар «Инклюзивное воспитание обучающихся с сенсорными нарушениями»» состоялся 30 октября. На нем родители и специалисты библиотек ознакомились со специфическими подходами в вопросах оказания ранней помощи детям с сенсорными нарушениями.

24 ноября состоится второй вебинар на тему: «Роль общественных организаций в формировании единого инклюзивного пространства». Приглашаем все общественные организации и родителей детей с сенсорными нарушениями.

Все обучающиеся с особыми образовательными потребностями должны воспитываться и учиться наравне со своими здоровыми сверстниками без всяких скидок и поблажек.

При внедрении инклюзивной формы обучения школьников и студентов с проблемами зрения педагог и ученый Пантелеймон Романович Егоров во главу угла ставит два основополагающих фактора, без которых нельзя говорить о качественном обучении данной целевой группы:

– система великого француза Луи Брайля, необходимая для чтения книг рельефно-точечным шрифтом и приобретения навыков грамотного письма;

– адаптивные компьютерные технологии, необходимые для самостоятельной работы незрячего человека на персональном компьютере без визуального контроля.

Лишь получив в школе и университете полный объём знаний, обучаясь наравне со всеми, а не по адаптированным образовательным программам, у выпускников с особыми образовательными потребностями техникумов и университетов может появиться шанс найти достойную работу на открытом рынке труда.

Национальная библиотека:

Просим предварительно записаться на вебинар «Роль общественных организаций в формировании единого инклюзивного пространства» по ссылке: https://forms.gle/pgi2X3MSnedLmLFX7

(скопировать данную ссылку и вставить ссылку в адресную строку браузера для открытия).

Ведущий вебинара:

директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, председатель ОО «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями» (ЯРАСАС), кандидат педагогических наук, эксперт Российского союза ректоров по инклюзивному образованию, член общественной палаты РС (Я) Пантелеймон Романович Егоров.

Зайти на вебинар:

24 ноября 2021 г.

16:00 ч. (по г. Якутску)

Для участия в Zoom: https://nlrs.ru/event-redirect/6355

Для просмотра в Youtube: https://nlrs.ru/event-redirect/6356