Общественная палата приглашает на вебинары по инклюзивному образованию
Вокруг нас много людей с проблемами здоровья, которые успешно социализировались в современное общество, получили качественное профессиональное образование, имеют достойную работу и положение в обществе.
Член Общественной палаты Якутии Пантелеймон Егоров совместно с Национальной библиотекой проводит цикл бесплатных вебинаров «Инклюзивное образование обучающихся с сенсорными нарушениями». Цель – популяризировать инклюзивное образование и помочь родителям детей с сенсорными нарушениями
Первый вебинар «Инклюзивное воспитание обучающихся с сенсорными нарушениями»» состоялся 30 октября. На нем родители и специалисты библиотек ознакомились со специфическими подходами в вопросах оказания ранней помощи детям с сенсорными нарушениями.
24 ноября состоится второй вебинар на тему: «Роль общественных организаций в формировании единого инклюзивного пространства». Приглашаем все общественные организации и родителей детей с сенсорными нарушениями.
Все обучающиеся с особыми образовательными потребностями должны воспитываться и учиться наравне со своими здоровыми сверстниками без всяких скидок и поблажек.
При внедрении инклюзивной формы обучения школьников и студентов с проблемами зрения педагог и ученый Пантелеймон Романович Егоров во главу угла ставит два основополагающих фактора, без которых нельзя говорить о качественном обучении данной целевой группы:
– система великого француза Луи Брайля, необходимая для чтения книг рельефно-точечным шрифтом и приобретения навыков грамотного письма;
– адаптивные компьютерные технологии, необходимые для самостоятельной работы незрячего человека на персональном компьютере без визуального контроля.
Лишь получив в школе и университете полный объём знаний, обучаясь наравне со всеми, а не по адаптированным образовательным программам, у выпускников с особыми образовательными потребностями техникумов и университетов может появиться шанс найти достойную работу на открытом рынке труда.
Национальная библиотека:
Просим предварительно записаться на вебинар «Роль общественных организаций в формировании единого инклюзивного пространства» по ссылке: https://forms.gle/pgi2X3MSnedLmLFX7
(скопировать данную ссылку и вставить ссылку в адресную строку браузера для открытия).
Ведущий вебинара:
директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, председатель ОО «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями» (ЯРАСАС), кандидат педагогических наук, эксперт Российского союза ректоров по инклюзивному образованию, член общественной палаты РС (Я) Пантелеймон Романович Егоров.
Зайти на вебинар:
24 ноября 2021 г.
16:00 ч. (по г. Якутску)
Для участия в Zoom: https://nlrs.ru/event-redirect/6355
Для просмотра в Youtube: https://nlrs.ru/event-redirect/6356
+7 (999) 174-67-82