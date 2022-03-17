Образ будущего Якутии: Как проживем вторую сотню лет?

В дискуссионном клубе попытались сформировать образ будущего Якутии, которая весной отметит столетний юбилей

16 марта в Национальной гостиной Дом дружбы народов после долгого перерыва состоялось заседание Дискуссионного клуба «Якутия. Образ будущего», который символично носит имя А.Е.Кулаковского. Темой первой встречи стали украинские события и их последствия для России и мира. Повестка в данных обстоятельствах логична, но с первых минут мероприятия стало понятно, что разговор сложится гораздо масштабнее запланированных рамок. Впрочем, обо всем по порядку.

Кто был?

Гостиная едва вместила 80 человек. Среди собравшихся оказалось множество деятелей культуры, представителей общественных организаций и просто неравнодушных граждан. Заинтересованность аудитории была ощутима, ведь заданная тема сейчас действительно находится на пике актуальности.

Учредителем и председателем Дискуссионного клуба является Афанасий Николаев, известный общественный деятель и историк по образованию. Вместе с ним у штурвала прошедшей встречи стояли советник Ил Дархана по культуре, режиссер Андрей Саввич Борисов и доцент исторического факультета СВФУ Айтал Яковлев. Именно они задали тон беседе и расширили ее рамки до бесконечности, предложив вниманию зала сразу три, казалось бы, ничем не связанных спича: Последствия украинского кризиса (А.А.Николаев), 100-летие ЯАССР (А.С.Борисов) и Якутия в условиях культурной глобализации (А.И.Яковлев). Однако сам председатель клуба сумел изящно объединить такой разброс тем:

— В китайском языке есть интересный иероглиф, который с одной стоны обозначает «кризис», с другой стороны «возможность». Всегда в условиях глобальных кризисов, перемен возникают новые возможности. Такие возможности сегодня появились во всех областях нашей жизни.

Но, чтобы реализовать их, обществу нужны цели, идеология, которые в свою очередь и помогут сформировать правильный образ будущего. Как это сделать? Афанасий Алексеевич привел в пример развитие Москвы в 30-е годы XX века, когда, несмотря на огромные экономические трудности, в столице появилось грандиозное по размаху метро, выросли высотки, пролегли проспекты. Именно так в молодой стране создавался образ будущего, который могли считывать все жители страны. И сегодня, по словам А.А.Николаева, нам не нужно пугаться грандиозных замыслов, ссылаясь на избыточное финансирование или непомерный размах идеи (здесь речь зашла о давно вынашиваемой идее Андрея Борисова — строительстве Арктического центра эпоса и искусств)

— Ведь он останется на века! Большое начинается в малом. И Якутия сможет предложить образ будущего для всей России. – заключил А.А.Николаев.

Как говорили?

Говорили много. Всего к микрофону за вечер подошло более 10 человек (не считая ведущих). Не все выступления отличались емкостью и четко сформулированной мыслью. Многие спикеры уходили в демагогию и, что называется, растекались мыслью по древу. Однако среди прозвучавших речей были дельные высказывания, которые интересно процитировать. И что более важно, их стоит обдумать и извлечь рациональное зерно, а это в данной теме имеет прикладное значение.

Отметим, что дискуссии, как таковой не было. Каждый говорил о наболевшем. Но это и хорошо. Полтора часа общения показали, какие именно вопросы тревожит сегодня активную часть общества и, главное, какие пути решения проблем предлагают светлые головы.

Что обсуждали?

Спикеры — представители разных возрастов, профессий и политических взглядов говорили о разном, но в сути своей их речи были тождественны – в обществе сегодня наблюдается резкая поляризация, которая, то и дело, грозит нам расколом. А значит, в сложившихся внешнеполитической и экономической ситуациях для республики существует только один верный путь – консолидация.

Владимир Степанович Скрыбыкин, председатель общественной организации «Наслег», сопредседатель ЯРО «ИЛИН»:

— Всех нас интересует будущее республики. Я представляю сельских жителей, которые составляют половину населения нашей республики. И в кризисные времена все мы обращаемся к своим корням, к малой родине. Но что ждет наше село дальше? Есть разные мнения. Некоторые считают, что проблемы нас не коснуться. «Где мы, а где глобальные кризисы!» — говорят они. Другие, напротив, считают, что скоро всему конец, и спасутся те, у кого есть рабочая печка и натуральнее хозяйство.

В.С.Скрыбыкин подчеркнул, что сегодня якутянам нужно выработать общее понимание того, как сельские районы буду развиваться в следующем столетнем этапе.

Дректор Якутского художественного училища Кирилл Гаврильев сделал акцент на том, что республика, стараясь сохранить собственное лицо, тем не менее нередко использует западные стандарты, в частности, в образовании. «Почему бы нам не выработать свои?» — задался он риторическим вопросом. Что ж, может быть, современная кризисная ситуация подтолкнет Якутию к решению и таких задач. Ведь не зря же, согласно китайской грамоте, кризис по смыслу равен возможностям.

Об окне возможностей говорил и председатель Совета Ассамблеи народов РС(Я), председатель Русской общины Александр Подголов. Он вспомнил 90-е годы, когда в стране разразился сильнейший экономический и внутриполитический кризис. Тогда, невзирая на отсутствие помощи от государства, Подголов начал и успешно осуществил рад социальных инициатив. В частности, он добился организации приюта для бездомных детей, открыл благотворительную столовую. Помощь тогда приходила только от друзей и единомышленников, а также из-за рубежа. Подголов посоветовал учесть ошибки 90-х.

— Сейчас опять время возможностей. Надо поддержать тех людей, которые будут предлагать что-то хорошее, у кого есть идеи. Инициативы не должны пропадать.

В частности, он предложил, обратить внимание на то, что с российского рынка кинопроката ушли западные фильмы. А значит, если многочисленные якутские картины снабдить качественным дубляжом, они смогут занять освободившуюся нишу.

Интересно, что участники встречи, независимо от возраста, часто обращались к теме СССР, причем говорили о нем ностальгически. Так, речь зашла о том, что в момент образования Союза некоторые территории получили статус Союзных республик с правом выхода из состава государства, а другие стали автономиями. Законодательно закрепленное право выхода привело к распаду СССР, что стало крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Вероятно, то, что присутствующие то и дело возвращались к данной теме и опирались на нее в своих выступлениях, говорит о следующем – люди скучают по той стабильности и уверенности, которую вселяло могучее государство в своих граждан.

Интересным и значимым стало выступление общественного деятеля Михаила Семеновича Санникова. Он поднял тему природных богатств республики и посетовал, что сегодня они не принадлежат народу.

— Положите на стол карту Якутии и вы увидите, что природные ресурсы стали богатством олигархов. Я человек советской системы, руководствуюсь советскими принципами и вспоминаю кадровую политику прошлого. Раньше городами – промышленными центрами руководили наши представители. Сейчас их там нет, это надо признать.

В.С.Санников призвал обратить внимание на необходимость формирования республиканской политики в части пользования природными богатствами Якутии.

От речей к делу

Одним из самых эмоциональных выступлений стала речь Председатель комитета солдатских матерей РС(Я) Марины Егоровны Емельяновой. Она рассказала о том, что организация существует уже 30 лет, ведет невероятно важную работу, но в исполнении данной миссии женщинам никто не помогает.

— Мы бельмо на глазу республики. Почему я так говорю? С 2016 года мы по 3-4 раза пишем проекты на гранты Главы и Администрации Якутска. Но нас игнорируют. Спасибо Министерству молодежи, что выпустили книгу о нас и в декабре оплатили проезд, благодаря чему я посетила 30 войсковых частей. А всего в прошлом году я посетила 70 частей! Большинство за свой счет. За свой счет мы выпустили книгу памяти о Саргылане Птициной, которая в период чеченской кампании помогала нашим ребятам. Я обращалась с этим проектом в разные организации, ко многим предпринимателям, все мне отказали. Собирала деньги со своих подруг, детей. Помогла только Евгения Исаевна Михайлова.

Марине Егоровне постоянно пишут и матери солдат, служащих в вооруженных силах, и сами солдаты. Особенно сейчас, в период специальной операции.

— Меня пригласили в Москву, чтобы вести работу – узнавать, сколько наших ребят сейчас там, сколько ранены, кто, где лечится. А мне ехать не на что, у меня одна только пенсия, товарищи. Это правда жизни.

Выступление М.Е.Емельяновой тронуло аудиторию. Андрей Борисов пообещал довести проблему Комитета солдатских матерей до руководства республики. Но, неожиданно, ситуация получила оперативное разрешение.

Слово взял известный эколог, член Экологического совета при Главе РС(Я), Айыл Дьюлурга, известный своей энергией и высоким КПД в решении поставленных задач. Сначала эколог сказал об общем:

— По поводу нашего будущего могу предложить использовать наш опыт. В штабе по тушению лесных пожаров в прошлом году были представители разных партий. Раньше мы были непримиримыми врагами. Но во время бедствия всё это отошло на второй план. Я понял, что, например, представители партии «Единая Россия» любят республику не меньше, чем я, и также готовы самоотверженно работать для ее спасения. Нам надо успокоиться и объединиться. А для этого нужно отбросить в сторону все наши разногласия.

Айыл также рассказал, что Марина Егоровна Емельянова летом прошлого года работала в штабе по тушению лесных пожаров. Он назвал ее самоотверженным человеком и предложил прямо во время заседания клуба собрать деньги на ее поездку.

Сразу после выступления Айыл Дьюлурга взял у председателя Комитета солдатских матерей номер мобильного банка и обошел с ним зал. В результате общими усилиями необходимая сумма была собрана. Пожалуй, эта стихийная акция стала апофеозом вечера. Она не на словах, а на деле продемонстрировала, что консолидация сил способна творить большие дела. А значит, именно такой путь должна выбрать Якутия на пути формирования образа будущего.

Вместо послесловия

По окончании председатель Дискуссионного клуба Афанасий Николаев поделился своим впечатлением от встречи.

— Как по-вашему, Афанасий Алексеевич, дискуссия удалась?

— В целом, я доволен. Считаю, это шаг в нужном направлении. Мы – лидеры общественного мнения — должны консолидировать массы, не дожидаясь указаний сверху. У людей сейчас в головах смута, и мы должны высказывать свою позицию.

— Будет ли меняться круг спикеров и гостей?

— Он будет меняться в зависимости от темы. Кроме того, мы подумаем над тем, чтобы проводить заседания не только в Якутске, но и выезжать в улусы, наслеги, чтобы на местах посмотреть, как живут люди, послушать их мнение.

— Беседы на вашей площадке будет иметь практическую пользу или Клуб просто предоставляет возможность высказаться?

— У наших встреч, безусловно, будет прикладной характер. Мы уже ведем работу, высказанные идеи транслируем на вышестоящие уровни. Поскольку многие из нас работают в системе власти, мы выступаем в роли связующего звена.

— Работа Дискуссионного клуба «Якутия. Образ будущего» будет системной?

В ближайшее время мы планируем провести целую серию таких встреч. Работа будет вестись на постоянной основе.