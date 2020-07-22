22.07.2020
17:15
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Официально

О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области дорожного хозяйства, финансовой деятельности, железнодорожного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность наградить

Грамотой главы Республики Саха (Якутия)

ПРОТОПОПОВА Прокопия Владимировича, директора Вилюйского филиала акционерного общества «РИК Автодор».

Знаком отличия «Гражданская доблесть»

ВИНОКУРОВА Ивана Николаевича, ветерана финансовой службы Республики Саха (Якутия), город Якутск;

ЧЕПЦА Владимира Юрьевича, руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта с 2012-2019 годы, город Москва.

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

15 июля 2020 года

№ 1326

Источник: https://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-58/
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