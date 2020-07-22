О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)

За заслуги в области дорожного хозяйства, финансовой деятельности, железнодорожного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность наградить

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