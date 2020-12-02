02.12.2020
19:00
176

Общество

Новогодние радости от «Камелька»

К Новому Году компания национальной посуды «Камелек» подготовила уникальные сувениры. Новогодние игрушки из керамики — эксклюзивные подарки, которые смогут принести радость и праздник в каждый дом.  

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх