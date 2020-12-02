02.12.2020
19:00
176
Общество
Новогодние радости от «Камелька»
К Новому Году компания национальной посуды «Камелек» подготовила уникальные сувениры. Новогодние игрушки из керамики — эксклюзивные подарки, которые смогут принести радость и праздник в каждый дом.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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