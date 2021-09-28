Новая льгота для детей-сирот

Правительство Республики Саха (Якутия) установило порядок и условия предоставления компенсации стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления, а также компенсации стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и обратно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как наиболее уязвимая социальная группа, нуждаются в особой заботе государства. И одной из основных задач государственной политики в области детства является совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих надлежащую защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках этих задач в области детства вынесено данное постановление.

Если ранее путевки, в основном, закупались централизованно, то сейчас появляется возможность компенсировать самостоятельно приобретённые путёвки и билеты.

Опекунам (попечителям), приемным родителям, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для возмещения затрат на покупку билетов и путёвок необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения и труда по месту жительства.

Для студентов-очников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших обоих родителей или единственного родителя в период обучения, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), компенсация будет производиться при обращении с заявлением на самостоятельное приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в образовательную организацию.

Принятое постановление расширяет гарантированные федеральным законодательством меры поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Ожидается положительный результат, который отразится на качестве их жизни и будет способствовать эффективному проведению государственной политики, направленной на адресную поддержку нуждающихся категорий населения.