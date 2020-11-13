Ночью в Ленске произошел сильный пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 ноября 2020 г. в 05.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул.Белорусская в г.Ленск Ленского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горели строения. В результате пожара огнем повреждены 2 гаража, 2 бани, 1-а хоз. постройка и а/м Ниссан, снегоход Буран на общей пл. 190 кв.м..Предварительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасено 2 частных дома, хозяйственная постройка, 1 а/м., 13 голов кур.

12 ноября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора: на ул.Лермонтова в с.Борогонцы Усть-Алданского района, на ул.Новосайсарская в Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на площади 45 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасена баня.

12 ноября 2020 г. в 21.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на ул.Дачная в с.Ытык-Кюель Таттинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Спасены жилой дом, гараж и а/м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!