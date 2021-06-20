Николай Васильев: Как главный врач я благодарен своему коллективу

Дорогие коллеги!

Уважаемые медицинские работники!

Ветераны здравоохранения республики!

От себя лично и от имени коллектива Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Второй год мы работаем в сложных условиях пандемии, и как главный врач я благодарен своему коллективу за плодотворный и созидательный труд, самоотверженность и профессионализм.

Сегодня, в этот тяжелейший период пандемии коронавирусной инфекции вам приходится особенно сложно. Зная это, от всего сердца желаю каждому из вас здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений, материального и семейного благополучия!

Пусть не остынут ваши сердца, оставайтесь всегда такими же внимательными и чуткими друг к другу и своим пациентам, какими мы узнали вас в сложные дни испытаний коронавирусом!

Вдохновляющих вам успехов в вашем благородном и таком необходимом людям труде. Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть работа приносит только радость и удовлетворение

Здоровья, благополучия вашим семьям, счастья!

С уважением,

Главный врач Якутской республиканской клинической больницы, депутат Якутской городской Думы Николай Николаевич Васильев.