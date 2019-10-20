Николай Валуев прибыл в Якутск

«Гостеприимство в республике Саха Якутия всегда на уровне. Впереди два дня плотной работы. В основном экологическая повестка», — сообщил он у себя в Инстаграм.

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