20.10.2019
17:08
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Желток

Николай Валуев прибыл в Якутск

Депутат Госдумы, бывший профессиональный боксёр Николай Валуев прилетел в Якутск.

«Гостеприимство в республике Саха Якутия всегда на уровне. Впереди два дня плотной работы. В основном экологическая повестка», — сообщил он у себя в Инстаграм.

Источник: https://www.instagram.com/p/B30puIrI1J8/
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