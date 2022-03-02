НХМ приглашает на выставку «Вечный образ»

2 марта 2022 года в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) открылась новая временная выставка «Вечный образ», приуроченная к Международному женскому дню и Году матери в Республике Саха (Якутия).

С незапамятных времен женщина являлась не только источником вдохновения для творцов всего мира, но и сама стала неотъемлемой частью мира искусства. Мать, возлюбленная, дочь, муза… каждая из этих женских ипостасей нашла олицетворение в творчестве многих художников, композиторов, литераторов. В экспозиции ключевое место занимают графические произведения двух самобытных художников Э. Белютина и В. Васильева, обращенные к многогранному воплощению образа женщины в мироздании.

Дополнили выставку скульптурные работы и произведения декоративно-прикладного искусства известных якутских и отечественных мастеров С. Прокопьева, Э. Пахомова, И. Багинян, А. Степановой, В. Шевченко и др.

Выставка являет каждому зрителю возможность из многообразия произведений графики,скульптуры и декоративно-прикладного искусства художников разных стилей и творческих взглядов найти наиболее созвучный и близкий по духу вечный женский образ.

Выставка работает для всех посетителей со 2 марта 2022 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, фойе 2 и 3 этажей. Вход по Прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79