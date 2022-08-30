Нерюнгринцы очистили 3 км береговой полосы

30 августа, в городе Нерюнгри состоялся завершающий этап Всероссийской акции «Вода России». Организаторами акции в республике выступают Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Экоакция прошла в излюбленном месте нерюнгринцев – на городском пляже, акватории красавицы-реки Чульман. В мероприятии приняли участие госинспектора Нерюнгринского комитета госэконадзора, волонтеры, сотрудники добывающей компании ООО «Эльгауголь» и неравнодушные граждане. Участники акции собрали 35 мешков мусора, очистив 3 км береговой полосы. Мешки быстро наполнялись использованными пластиковыми тарелками, стаканчиками и бутылками, жестяными банками, осколками стекла, пакетами, полиэтиленовыми упаковками и другим мусором.

С приветственными словами выступили заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Андрей Коноплев и заместитель главы Нерюнгринского района Альберт Лебедев. Андрей Коноплев отметил, что задача данной акции — обратить внимание населения на состояние окружающей среды, сформировать культуру бережного отношения к природе и приучить подрастающее поколение к порядку.

Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я) благодарит всех участников акции за вклад в сохранение водных ресурсов России и приглашает всех желающих присоединиться к мероприятиям по очистке берегов водных объектов.

Партнерами акции в Нерюнгринском районе выступила ООО «Эльгауголь». Всероссийская экологическая акция «Вода России» проводится с 2014-го года под совместным патронатом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов. Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и признана крупнейшей экологической инициативой в России. За время проведения акции по всей России волонтёры очистили 10 300 водоёмов и собрали более 457 800 м³ мусора.